Одещина третю ніч під атакою рф: у Чорноморську перебої зі світлом, постраждали лікар під час операції та ще 3 людей

Одеська область третю ніч поспіль перебуває під атакою російських військ, внаслідок удару рф дронами в Чорноморську пошкоджено лікарню, житловий будинок, зерновий склад та інші об'єкти, постраждало четверо людей, серед них лікар, який проводив операцію під час атаки рф, є перебої з електропостачанням, повідомив у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Ворог третій день поспіль безупинно тероризує Одещину ударними дронами. На цей раз російські терористи атакували Чорноморськ. Внаслідок атаки пошкоджені міська лікарня, приватний житловий будинок, адмінбудівля, зерновий склад та вантажні автомобілі. Постраждало четверо людей, один із них - лікар, який під час ворожих ударів проводив операцію - написав Кіпер.

З його слів, усі поранені у стані середнього ступеню тяжкості. Двоє ушпиталені, інші лікуються амбулаторно.

"Також через ворожий удар є проблеми з подачею електроенергії для частини Чорноморська та передмістя. Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням світла в домівках", - зазначив Кіпер.

Всі інші спеціальні служби працюють над ліквідацією атаки. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

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