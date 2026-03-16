Одесская область снова подверглась атаке РФ дронами, есть повреждения в Черноморске

Одесская область подверглась очередной массированной атаке РФ дронами, есть повреждения в Черноморске, задело гражданскую инфраструктуру, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.

Враг снова массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили большинство вражеских целей, однако зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. В городе Черноморск в результате атаки повреждены фасад и остекление детского сада, а также прилегающих многоэтажек. К счастью, обошлось без пострадавших - сообщил глава ОВА Кипер.

По его словам, "специальные и коммунальные службы работают над устранением последствий".

