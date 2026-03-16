Одещина знову зазнала атаки рф дронами, є пошкодження у Чорноморську
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки у Чорноморську пошкоджено фасад дитячого садка та скління багатоповерхівок. Сили ППО збили більшість цілей, жертв немає.
Одеська область зазнала чергової масованої атаки рф дронами, є пошкодження у Чорноморську, зачепило цивільну інфраструктуру, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах, пише УНН.
Ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Сили ППО збили більшість ворожих цілей, проте зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. У місті Чорноморськ внаслідок атаки пошкоджено фасад та скління дитячого садка, а також прилеглих багатоповерхівок. На щастя, минулося без постраждалих
З його слів, "спеціальні та комунальні служби працюють над усуненням наслідків".
