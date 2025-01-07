Объявлена ракетная угроза: три области Украины под ударом: три области Украины под ударом

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Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 85058 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

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Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 129342 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

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Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 199660 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 427598 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

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Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 327514 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

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Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 448629 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

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Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
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Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

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В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
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В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

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Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
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Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

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Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 123241 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Объявлена ракетная угроза: три области Украины под ударом: три области Украины под ударом

Объявлена ракетная угроза: три области Украины под ударом: три области Украины под ударом

Киев  •  УНН

 • 4851 просмотра

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В Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях объявлена ракетная угроза. Воздушные Силы ВСУ призывают население находиться в укрытиях.

Объявлена ракетная угроза в трех областях Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях обнаружен ракетный удар. В регионах объявлено состояние повышенной опасности. 

Воздушные Силы призывают граждан оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности.

Воздушные Силы фиксируют движение вражеских дронов в трех областях Украины7 янв. 2025, 00:04 • 6207 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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