Объявлена ракетная угроза: три области Украины под ударом: три области Украины под ударом
Киев • УНН
В Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях объявлена ракетная угроза. Воздушные Силы ВСУ призывают население находиться в укрытиях.
Объявлена ракетная угроза в трех областях Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях обнаружен ракетный удар. В регионах объявлено состояние повышенной опасности.
Воздушные Силы призывают граждан оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности.
Воздушные Силы фиксируют движение вражеских дронов в трех областях Украины7 янв. 2025, 00:04 • 6207 просмотров