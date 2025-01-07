Объявлена ракетная угроза: три области Украины под ударом: три области Украины под ударом

Объявлена ракетная угроза в трех областях Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

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В Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях обнаружен ракетный удар. В регионах объявлено состояние повышенной опасности.

Воздушные Силы призывают граждан оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности.

Воздушные Силы фиксируют движение вражеских дронов в трех областях Украины