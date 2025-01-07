Оголошена ракетна загроза: три області України під ударом

Оголошено ракетну загрозу у трьох областях України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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У Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях виявлено ракетний удар. У регіонах оголошено стан підвищеної небезпеки.

Повітряні Сили закликають громадян залишатися в укриттях та дотримуватися заходів безпеки.

Повітряні Сили фіксують рух ворожих дронів у трьох областях України