Оголошена ракетна загроза: три області України під ударом
Київ • УНН
У Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях оголошено ракетну загрозу. Повітряні Сили ЗСУ закликають населення перебувати в укриттях.
Оголошено ракетну загрозу у трьох областях України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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У Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях виявлено ракетний удар. У регіонах оголошено стан підвищеної небезпеки.
Повітряні Сили закликають громадян залишатися в укриттях та дотримуватися заходів безпеки.
Повітряні Сили фіксують рух ворожих дронів у трьох областях України07.01.25, 02:04 • 24141 перегляд