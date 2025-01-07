Повітряні Сили фіксують рух ворожих дронів у трьох областях України
Київ • УНН
У небі над Кіровоградською, Черкаською та Полтавською областями зафіксовано рух ворожих безпілотників. Дрони рухаються у західному та північному напрямках, населення закликають перебувати в укриттях.
В українському небі спостерігається рух ворожих ударних безпілотників. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Повітряні Сили повідомляють про зафіксовані траєкторії БпЛА в трьох областях.
На території Кіровоградщини безпілотники рухаються у західному напрямку. Тим часом у Черкаській та Полтавській областях апарати зафіксовані на північних маршрутах.
Місцевим жителям радять залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Ворог атакує: ударні БпЛА зафіксовано одразу у 8 областях 06.01.25, 01:47 • 26636 переглядiв