Повітряні Сили фіксують рух ворожих дронів у трьох областях України

В українському небі спостерігається рух ворожих ударних безпілотників. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Повітряні Сили повідомляють про зафіксовані траєкторії БпЛА в трьох областях.

На території Кіровоградщини безпілотники рухаються у західному напрямку. Тим часом у Черкаській та Полтавській областях апарати зафіксовані на північних маршрутах.

Місцевим жителям радять залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ворог атакує: ударні БпЛА зафіксовано одразу у 8 областях