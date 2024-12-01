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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы фиксируют движение вражеских дронов в трех областях Украины

Воздушные силы фиксируют движение вражеских дронов в трех областях Украины

Киев  •  УНН

 • 918 просмотра

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Вражеские ударные БпЛА зафиксированы в воздушном пространстве Сумской, Черниговской и Киевской областей. Дроны движутся преимущественно в западном направлении.

Вражеские дроны атакуют северные регионы Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

детали

В воздушных Силах проинформировали об активности ударных БПЛА противника в нескольких областях страны: 

- Сумщина: на юге области зафиксировано движение дрона в юго-западном направлении. 

- Черниговщина: дрон направляется с юга области на Запад. 

- Киевщина: на востоке области вражеский БпЛА движется в западном направлении. 

В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов и работу ПВО1 дек. 2024, 00:05 • 5242 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика