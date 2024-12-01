Воздушные силы фиксируют движение вражеских дронов в трех областях Украины
Киев • УНН
Вражеские ударные БпЛА зафиксированы в воздушном пространстве Сумской, Черниговской и Киевской областей. Дроны движутся преимущественно в западном направлении.
Вражеские дроны атакуют северные регионы Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
детали
В воздушных Силах проинформировали об активности ударных БПЛА противника в нескольких областях страны:
- Сумщина: на юге области зафиксировано движение дрона в юго-западном направлении.
- Черниговщина: дрон направляется с юга области на Запад.
- Киевщина: на востоке области вражеский БпЛА движется в западном направлении.
В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов и работу ПВО1 дек. 2024, 00:05 • 5242 просмотра