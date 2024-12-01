В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов и работу ПВО
Киев • УНН
В небе над Киевщиной обнаружено движение вражеских беспилотников. Силы противовоздушной обороны активно работают над защитой региона, население призывают соблюдать правила безопасности.
На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Киевщина!
зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Добавим
Воздушные силы проинформировали о вражеских БпЛА в области.