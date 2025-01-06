Ворог атакує: ударні БпЛА зафіксовано одразу у 8 областях

Ворожі дрони продовжують атакувати Україну. Про це повідомляють Повітряні Сили збройних Сил України, передає УНН.

Рух ударних БпЛА: БпЛА в північній частині Житомирщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.

БпЛА в східній частині Київщини, курс західний.

БпЛА в північній та південній частинах Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс південно-західний.

БпЛА з Харківщини, курсом на Дніпропетровщину.

БпЛА на Дніпропетровщині, курс південно-західний - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше Повітряні Сили передавали, що терористичні безпілотники зафіксовано над Чернігівською, Київською, Сумською, Полтавською, Харківською, Черкаською, Кіровоградською та Вінницькою областями.

Атака дронів: в яких областях України зафіксовано рух ворожих БпЛА