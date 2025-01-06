Ворог атакує: ударні БпЛА зафіксовано одразу у 8 областях
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих безпілотників у різних напрямках над територією України. БПЛА зафіксовано над Чернігівською, Київською, Житомирською, Харківською та іншими областями.
Ворожі дрони продовжують атакувати Україну. Про це повідомляють Повітряні Сили збройних Сил України, передає УНН.
Рух ударних БпЛА: БпЛА в північній частині Житомирщини, курс західний.
БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
БпЛА в східній частині Київщини, курс західний.
БпЛА в північній та південній частинах Чернігівщини, курс західний.
БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс південно-західний.
БпЛА з Харківщини, курсом на Дніпропетровщину.
БпЛА на Дніпропетровщині, курс південно-західний
Нагадаємо
Раніше Повітряні Сили передавали, що терористичні безпілотники зафіксовано над Чернігівською, Київською, Сумською, Полтавською, Харківською, Черкаською, Кіровоградською та Вінницькою областями.
Атака дронів: в яких областях України зафіксовано рух ворожих БпЛА06.01.25, 00:25 • 26219 переглядiв