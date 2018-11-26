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Порошенко назвал обстрел кораблей спланированным РФ элементом эскалации в Азове

Порошенко назвал обстрел кораблей спланированным РФ элементом эскалации в Азове

Киев  •  УНН

 • 7299 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Обстрел украинских кораблей военно-морских сил ВСУ российскими подразделениями является элементом эскалации в Азовском море. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время своего обращения к народу, которого транслировали украинские телеканалы, передает УНН.

"Это дерзкое и откровенное участие регулярных подразделений Российской Федерации, их демонстративное нападение на подразделение ВСУ. Это качественно иная ситуация и качественно другая угроза. И эта атака, конечно, не случайна. Это явно спланированный россиянами элемент эскалации в ситуации, которая сложилась в акватории Азовского моря, и которая уже длится в течение нескольких месяцев. Я уверен, что это далеко не кульминация", - заявил Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введет в действие решение СНБО о военном положении с 9:00 28 ноября.

По его словам, он предложит Верховной Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, как было предложено со стороны СНБО.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

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