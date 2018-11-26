Обстріл кораблів є спланованим РФ елементом ескалації в Азовському морі - Порошенко

“Це зухвала і відверта участь регулярних підрозділів Російської Федерації, їхній демонстративний напад на підрозділ ЗСУ. Це якісно інша ситуація і якісно інша загроза. І ця атака, звичайно, не випадкова. Це явно спланований росіянами елемент ескалації в ситуації, яка склалася в акваторії Азовського моря, і яка вже триває протягом кількох місяців. Я впевнений, що це далеко не кульмінація”, — заявив Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що введе у дію рішення РНБО про запровадження воєнного стану з 9 години 28 листопада.

За його словами, він запропонує Верховній Раді ввести воєнний стан на 30 днів, а не на 60, як було запропоновано з боку РНБО.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.