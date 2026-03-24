$43.830.0150.880.21
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
0.9м/с
42%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Обстрел рф Дружковки - погибла женщина, ранен мужчина

Киев • УНН

 • 1538 просмотра

В результате атаки на частный сектор погибла пенсионерка и ранен мужчина. Повреждено 12 домов, объект инфраструктуры и возникли пожары.

Обстрел рф Дружковки - погибла женщина, ранен мужчина
Фото: ГСЧС Украины

В результате российских обстрелов частного сектора города Дружковка Донецкой области погибла женщина 1954 года рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Также был ранен мужчина 1951 года рождения. Ему оказали домедицинскую помощь.

Были повреждены 12 частных домов, хозяйственная постройка и объект инфраструктуры.

Пожарные локализовали пожар на общей площади 121 кв.м, однако из-за угрозы повторного обстрела временно остановили ликвидацию

- говорится в сообщении ГСЧС.

На местах попаданий возникло два очага возгорания - горели конструктивные элементы хозяйственной постройки и домашние вещи.

Напомним

В результате ударов беспилотников во Львове и области загорелись жилые дома. Семь человек получили ранения, один пострадавший в тяжелом состоянии.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Львов