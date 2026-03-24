Обстрел рф Дружковки - погибла женщина, ранен мужчина
Киев • УНН
В результате атаки на частный сектор погибла пенсионерка и ранен мужчина. Повреждено 12 домов, объект инфраструктуры и возникли пожары.
В результате российских обстрелов частного сектора города Дружковка Донецкой области погибла женщина 1954 года рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Также был ранен мужчина 1951 года рождения. Ему оказали домедицинскую помощь.
Были повреждены 12 частных домов, хозяйственная постройка и объект инфраструктуры.
Пожарные локализовали пожар на общей площади 121 кв.м, однако из-за угрозы повторного обстрела временно остановили ликвидацию
На местах попаданий возникло два очага возгорания - горели конструктивные элементы хозяйственной постройки и домашние вещи.
