Обстріл рф Дружківки - загинула жінка, поранення отримав чоловік
Київ • УНН
Внаслідок атаки на приватний сектор загинула пенсіонерка та поранено чоловіка. Пошкоджено 12 будинків, об'єкт інфраструктури та виникли пожежі.
Внаслідок російських обстрілів приватного сектору міста Дружківка, що на Донеччині загинула жінка 1954 року народження. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Також був поранений чоловік 1951 року народження. Йому надали домедичну допомогу.
Були пошкоджені 12 приватних будинків, господарська споруда та об’єкт інфраструктури.
Вогнеборці локалізували пожежу на загальній площі 121 кв.м, проте через загрозу повторного обстрілу тимчасово зупинили ліквідацію
На місцях влучань виникло два осередки займання - горіли конструктивні елементи господарської споруди та домашні речі.
Нагадаємо
