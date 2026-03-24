Кількість постраждалих у Львові через атаку рф зросла до семи осіб, зафіксовано значні руйнування
Київ • УНН
Внаслідок ударів безпілотників у Львові та області загорілися житлові будинки. Семеро людей отримали поранення, один потерпілий у важкому стані.
У результаті атаки рф кількість постраждалих у Львові зросла до семи. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
Деталі
За словами голови ОВА, унаслідок атаки ворожих безпілотників у Львові є загорання житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та вулиці Червоної Калини.
Також внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади.
Всюди працюють вогнеборці.
Попередньо, постраждали семеро людей. Одна особа перебуває у важкому стані
Додамо
У Львівській міській раді повідомили деталі щодо влучань у різних районах міста та зміни у роботі транспорту.
Внаслідок дронової атаки на Львів зафіксовані масштабні руйнування в різних районах міста. Пошкоджено житлові будинки в центральній частині міста та на Сихові. Всі відповідні служби вже виїхали для ліквідації наслідків
За інформацією управління транспорту, трамваї маршрутів 1 та 2 не курсують, у зв'язку із падінням шехада на вулиці Коперника.
Водночас трамвайні маршрути 3, 8, 9 не курсують, у зв'язку із ударом по площі Соборній.
Автобусні маршрути 3а, 37, 46 курсують через проспект Свободи.
Автобусні маршрути 1а, 6а курсують лише до площі Міцкевича, автобуси ж 92, 47а, 5а їдуть через вул. Підвальну.
Тривога триває. У мерії закликають мешканців не нехтувати власною безпекою та перебувати в безпечному місці до відбою.