Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Кількість постраждалих у Львові через атаку рф зросла до семи осіб, зафіксовано значні руйнування

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

Внаслідок ударів безпілотників у Львові та області загорілися житлові будинки. Семеро людей отримали поранення, один потерпілий у важкому стані.

Кількість постраждалих у Львові через атаку рф зросла до семи осіб, зафіксовано значні руйнування

У результаті атаки рф кількість постраждалих у Львові зросла до семи. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Деталі

За словами голови ОВА, унаслідок атаки ворожих безпілотників у Львові є загорання житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та вулиці Червоної Калини. 

росія атакувала центр Львова, постраждала спадщина ЮНЕСКО - ОВА24.03.26, 16:35 • 1994 перегляди

Також внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади. 

Всюди працюють вогнеборці. 

Попередньо, постраждали семеро людей. Одна особа перебуває у важкому стані 

- повідомив Козицький.

Атака рф триває - після Львова вибухи в Івано-Франківську, Тернополі та Вінниці. У РНБО кажуть, росіяни накопичували ресурси для довготривалого удару24.03.26, 17:05 • 1660 переглядiв

Додамо

У Львівській міській раді повідомили деталі щодо влучань у різних районах міста та зміни у роботі транспорту.

Внаслідок дронової атаки на Львів зафіксовані масштабні руйнування в різних районах міста. Пошкоджено житлові будинки в центральній частині міста та на Сихові. Всі відповідні служби вже виїхали для ліквідації наслідків 

- йдеться у повідомленні.

За інформацією управління транспорту, трамваї маршрутів  1 та 2 не курсують, у зв'язку із падінням шехада на вулиці Коперника.

Водночас трамвайні маршрути 3, 8, 9 не курсують, у зв'язку із ударом по площі Соборній.

Автобусні маршрути 3а, 37, 46 курсують через проспект Свободи.

Автобусні маршрути 1а, 6а курсують лише до площі Міцкевича, автобуси ж 92, 47а, 5а їдуть через вул. Підвальну.

Тривога триває. У мерії закликають мешканців не нехтувати власною безпекою та перебувати в безпечному місці до відбою.

Антоніна Туманова

