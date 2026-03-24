Число пострадавших во Львове из-за атаки рф возросло до семи человек, зафиксированы значительные разрушения

В результате атаки рф число пострадавших во Львове возросло до семи. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

По словам главы ОВА, в результате атаки вражеских беспилотников во Львове есть возгорания жилых домов на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и улице Красной Калины.

россия атаковала центр Львова, пострадало наследие ЮНЕСКО - ОВА

Также в результате падения обломков БпЛА загорелся частный дом в селе Серники Бибрской территориальной громады.

Везде работают пожарные.

Предварительно, пострадали семь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии - сообщил Козицкий.

Атака рф продолжается - после Львова взрывы в Ивано-Франковске, Тернополе и Виннице. В СНБО говорят, россияне накапливали ресурсы для долговременного удара

Добавим

Во Львовском городском совете сообщили детали относительно попаданий в разных районах города и изменения в работе транспорта.

В результате дроновой атаки на Львов зафиксированы масштабные разрушения в разных районах города. Повреждены жилые дома в центральной части города и на Сыхове. Все соответствующие службы уже выехали для ликвидации последствий - говорится в сообщении.

По информации управления транспорта, трамваи маршрутов 1 и 2 не курсируют в связи с падением шахеда на улице Коперника.

В то же время трамвайные маршруты 3, 8, 9 не курсируют в связи с ударом по площади Соборной.

Автобусные маршруты 3а, 37, 46 курсируют через проспект Свободы.

Автобусные маршруты 1а, 6а курсируют только до площади Мицкевича, автобусы же 92, 47а, 5а едут через ул. Подвальную.

Тревога продолжается. В мэрии призывают жителей не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в безопасном месте до отбоя.