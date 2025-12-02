$42.340.08
Оборонная промышленность Европы выросла почти на 14% на фоне угроз со стороны россии - Bloomberg

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Европейский оборонный сектор в 2024 году вырос на 13,8%, достигнув оборота в €183,4 млрд. Этот рост является результатом увеличенных оборонных бюджетов после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Оборонная промышленность Европы выросла почти на 14% на фоне угроз со стороны россии - Bloomberg

Европейский оборонный сектор в 2024 году вырос на 13,8% по сравнению с предыдущим годом и обеспечил оборот в €183,4 млрд (213 млрд долларов), согласно отчету, опубликованному во вторник Ассоциацией аэрокосмической, безопасной и оборонной промышленности Европы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Этот рост — четвертый подряд — является результатом многолетнего недофинансирования, за которым последовали увеличенные оборонные бюджеты после полномасштабного вторжения россии в Украину, говорится в отчете. Занятость в секторе также выросла на 8,6% — до 633 000 рабочих мест

- говорится в сообщении.

Однако торговая ассоциация отмечает ряд трудностей, которые, вероятно, будут сохраняться, среди них: узкие места в цепочках поставок, дефицит критически важного сырья и электронных компонентов, высокие затраты на энергию, напряженный рынок труда и торговые ограничения из-за санкций против России.

Мы должны убедиться, что оборонные отрасли могут и в дальнейшем поддерживать наращивание европейских суверенных возможностей, создавая сдерживание и оборону. И это не может остановиться только потому, что возникает какое-то прекращение огня или продолжаются переговоры

- сказал журналистам в Брюсселе во вторник Микаэль Юханссон, президент ASD и генеральный директор Saab.

ASD также отметила, что значительная часть европейских оборонных закупок направляется иностранным поставщикам, в частности США, что "подчеркивает потенциальные уязвимости цепочек поставок во время высокого спроса или кризиса".

После многих лет упадка оборонной промышленности Европа недавно была вынуждена действовать из-за роста геополитической напряженности со стороны россии, США и Китая. Союзники по НАТО пообещали тратить 5% своего ВВП на оборону до 2035 года, а ЕС выделяет €150 млрд в виде оборонных грантов для совместных закупок, со строгими требованиями, способствующими европейским производителям и уменьшающим зависимость от третьих стран.

"Сравнивая Европу с конкурентами, надо помнить, что 98% технологий доступны в Европе", — сказал журналистам генеральный секретарь ASD Камиль Гран. — "Европейский оборонный сектор вполне способен в средне- и долгосрочной перспективе обеспечить собственные потребности".

Великобритания инвестирует миллионы в пять новых технических колледжей для оборонной промышленности07.09.25, 01:23 • 4693 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Bloomberg L.P.
НАТО
Европейский Союз
Брюссель
Китай
Соединённые Штаты
Украина