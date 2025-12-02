Оборонна промисловість Європи зросла майже на 14% на тлі загроз з боку росії - Вloomberg

$42.340.08
Ексклюзив
11:54 • 2610 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 4304 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 6810 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 11158 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 42382 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 45546 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 57686 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 48319 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 44418 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 34586 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
Теги
Автори
Популярнi новини
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський2 грудня, 02:53 • 32405 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України2 грудня, 04:03 • 33189 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА07:07 • 23846 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 07:31 • 12754 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 5200 перегляди
Публікації
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54 • 2610 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33 • 4304 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 5442 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 42382 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 45067 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Брюссель
Китай
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 35489 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 37828 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 94258 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 69328 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 85406 перегляди
Оборонна промисловість Європи зросла майже на 14% на тлі загроз з боку росії - Вloomberg

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Європейський оборонний сектор у 2024 році зріс на 13,8%, досягнувши обороту в €183,4 млрд. Це зростання є результатом збільшених оборонних бюджетів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Оборонна промисловість Європи зросла майже на 14% на тлі загроз з боку росії - Вloomberg

Європейський оборонний сектор у 2024 році зріс на 13,8% порівняно з попереднім роком і забезпечив оборот у €183,4 млрд (213 млрд доларів), згідно зі звітом, опублікованим у вівторок Асоціацією авіакосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Це зростання - четверте поспіль - є результатом багаторічного недофінансування, за яким пішли збільшені оборонні бюджети після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, йдеться у звіті. Зайнятість у секторі також зросла на 8,6% — до 633 000 робочих місць

- йдеться у повідомленні.

Однак торговельна асоціація наголошує на низці труднощів, які, ймовірно, зберігатимуться, серед них: вузькі місця в ланцюгах постачання, дефіцит критично важливої сировини та електронних компонентів, високі витрати на енергію, напружений ринок праці та торговельні обмеження через санкції проти Росії.

Ми повинні переконатися, що оборонні галузі можуть і надалі підтримувати нарощування європейських суверенних можливостей, створюючи стримування та оборону. І це не може зупинитися лише тому, що виникає якесь припинення вогню чи тривають переговори

- сказав журналістам у Брюсселі у вівторок Мікаель Юханссон, президент ASD та генеральний директор Saab.

ASD також зазначила, що значна частина європейських оборонних закупівель спрямовується іноземним постачальникам, зокрема США, що "підкреслює потенційні вразливості ланцюгів постачання під час високого попиту або кризи".

Після багатьох років занепаду оборонної промисловості Європа нещодавно була змушена діяти через зростання геополітичної напруги з боку росії, США та Китаю. Союзники по НАТО пообіцяли витрачати 5% свого ВВП на оборону до 2035 року, а ЄС виділяє €150 млрд у вигляді оборонних грантів для спільних закупівель, із суворими вимогами, що сприяють європейським виробникам і зменшують залежність від третіх країн.

"Порівнюючи Європу з конкурентами, треба пам’ятати, що 98% технологій доступні в Європі", — сказав журналістам генеральний секретар ASD Каміль Гран. — "Європейський оборонний сектор цілком спроможний у середньо- та довгостроковій перспективі забезпечити власні потреби".

Британія інвестує мільйони у п'ять нових техколеджів для оборонної промисловості07.09.25, 01:23 • 4693 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Bloomberg
НАТО
Європейський Союз
Брюссель
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна