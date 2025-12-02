Оборонна промисловість Європи зросла майже на 14% на тлі загроз з боку росії - Вloomberg

Європейський оборонний сектор у 2024 році зріс на 13,8% порівняно з попереднім роком і забезпечив оборот у €183,4 млрд (213 млрд доларів), згідно зі звітом, опублікованим у вівторок Асоціацією авіакосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Це зростання - четверте поспіль - є результатом багаторічного недофінансування, за яким пішли збільшені оборонні бюджети після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, йдеться у звіті. Зайнятість у секторі також зросла на 8,6% — до 633 000 робочих місць - йдеться у повідомленні.

Однак торговельна асоціація наголошує на низці труднощів, які, ймовірно, зберігатимуться, серед них: вузькі місця в ланцюгах постачання, дефіцит критично важливої сировини та електронних компонентів, високі витрати на енергію, напружений ринок праці та торговельні обмеження через санкції проти Росії.

Ми повинні переконатися, що оборонні галузі можуть і надалі підтримувати нарощування європейських суверенних можливостей, створюючи стримування та оборону. І це не може зупинитися лише тому, що виникає якесь припинення вогню чи тривають переговори - сказав журналістам у Брюсселі у вівторок Мікаель Юханссон, президент ASD та генеральний директор Saab.

ASD також зазначила, що значна частина європейських оборонних закупівель спрямовується іноземним постачальникам, зокрема США, що "підкреслює потенційні вразливості ланцюгів постачання під час високого попиту або кризи".

Після багатьох років занепаду оборонної промисловості Європа нещодавно була змушена діяти через зростання геополітичної напруги з боку росії, США та Китаю. Союзники по НАТО пообіцяли витрачати 5% свого ВВП на оборону до 2035 року, а ЄС виділяє €150 млрд у вигляді оборонних грантів для спільних закупівель, із суворими вимогами, що сприяють європейським виробникам і зменшують залежність від третіх країн.

"Порівнюючи Європу з конкурентами, треба пам’ятати, що 98% технологій доступні в Європі", — сказав журналістам генеральний секретар ASD Каміль Гран. — "Європейський оборонний сектор цілком спроможний у середньо- та довгостроковій перспективі забезпечити власні потреби".

Британія інвестує мільйони у п'ять нових техколеджів для оборонної промисловості