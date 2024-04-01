Обнаружена угроза баллистических ракет в нескольких регионах
Киев • УНН
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщают об угрозе применения баллистического вооружения в Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях, передает УНН.
Воздушные Силы предупреждают об атаках вражеских беспилотников в Сумской и Харьковской областях31 марта 2024, 21:34 • 12456 просмотров
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