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Обманули украинцев на более 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ: две женщины получили подозрение

Обманули украинцев на более 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ: две женщины получили подозрение

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 11:44  •  3972 просмотра

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Две женщины обманули украинцев на более 45 миллионов гривен, утверждая, что продают беспилотники для Вооруженных сил Украины, но не поставили их.

Правоохранители объявили о подозрении двум женщинам, которые обманули украинцев на более 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Полицейские ликвидировали преступную группировку, которая обманула украинцев более чем 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ. По результатам мониторинга предложений по продаже БПЛА 92 потерпевших перечислило мошенникам более 45 миллионов гривен. Среди обманутых - граждане из всех регионов Украины разного возраста и профессий, которых объединило желание помочь украинским военным,

- сообщают в полиции.

Детали

Отмечается, что организовали схему две женщины, которые не поставили более 600 дронов различного типа для нужд Вооруженных сил Украины.

В феврале этого года оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Нацполиции провели 7 обысков по месту жительства фигурантов на территории г. Киева, Одесской и Волынской областей. Имущество подозреваемых стоимостью более 4,5 миллиона гривен и 28,6 миллиона гривен на банковских счетах привлеченных к схеме предприятий были арестованы,

- добавляют в полиции.

Кроме того, женщины и раньше занимались похожим "бизнесом". В период блэкаутов они продали и не поставили 40 старлинков. По данным производством в 2023 году следователи Нацполиции уже объявили им о подозрениях и направили обвинительные акты в суд.

Напомним

Экс-правоохранитель, который во время оккупации Херсонщины перешел на сторону россиян получил 10 лет лишения свободы.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
odessaОдесса
khersonХерсон
kievКиев
Ошукали українців на понад 45 млн гривень під приводом продажу дронів для ЗСУ: дві жінки отримали підозру
Ukrainians cheated for more than UAH 45 million under the pretext of selling drones for the Armed Forces: two women are suspected
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Обманули украинцев на более 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ: две женщины получили подозрение

Две женщины обманули украинцев на более 45 миллионов гривен, утверждая, что продают беспилотники для Вооруженных сил Украины, но не поставили их.

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