Обманули украинцев на более 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ: две женщины получили подозрение
Киев • УНН
Две женщины обманули украинцев на более 45 миллионов гривен, утверждая, что продают беспилотники для Вооруженных сил Украины, но не поставили их.
Правоохранители объявили о подозрении двум женщинам, которые обманули украинцев на более 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Полицейские ликвидировали преступную группировку, которая обманула украинцев более чем 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ. По результатам мониторинга предложений по продаже БПЛА 92 потерпевших перечислило мошенникам более 45 миллионов гривен. Среди обманутых - граждане из всех регионов Украины разного возраста и профессий, которых объединило желание помочь украинским военным,
Детали
Отмечается, что организовали схему две женщины, которые не поставили более 600 дронов различного типа для нужд Вооруженных сил Украины.
В феврале этого года оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Нацполиции провели 7 обысков по месту жительства фигурантов на территории г. Киева, Одесской и Волынской областей. Имущество подозреваемых стоимостью более 4,5 миллиона гривен и 28,6 миллиона гривен на банковских счетах привлеченных к схеме предприятий были арестованы,
Кроме того, женщины и раньше занимались похожим "бизнесом". В период блэкаутов они продали и не поставили 40 старлинков. По данным производством в 2023 году следователи Нацполиции уже объявили им о подозрениях и направили обвинительные акты в суд.
Напомним
Экс-правоохранитель, который во время оккупации Херсонщины перешел на сторону россиян получил 10 лет лишения свободы.
Обманули украинцев на более 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ: две женщины получили подозрение
Две женщины обманули украинцев на более 45 миллионов гривен, утверждая, что продают беспилотники для Вооруженных сил Украины, но не поставили их.
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