Ошукали українців на понад 45 млн гривень під приводом продажу дронів для ЗСУ: дві жінки отримали підозру

Правоохоронці оголосили про підозру двом жінкам, які ошукали українців на понад 45 млн гривень під приводом продажу дронів для ЗСУ. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Поліцейські ліквідували злочинне угруповання, яке ошукало українців більш ніж 45 млн гривень під приводом продажу дронів для ЗСУ. За результатом моніторингу пропозицій з продажу БПЛА 92 потерпілих перерахувало шахраям понад 45 мільйонів гривень. Серед ошуканих - громадяни з усіх регіонів України різного віку й професій, яких обʼєднало бажання допомогти українським військовим,

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Зазначається, що організували схему дві жінки, які не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних сил України.

В лютому цього року оперативники Департаменту карного обшуку та слідчі Нацполіції провели 7 обшуків за місцем проживання фігурантів на території м. Києва, Одеської та Волинської областей. Майно підозрюваних вартістю понад 4,5 мільйони гривень та 28,6 мільйона гривень на банківських рахунках залучених до схеми підприємств були заарештовані,