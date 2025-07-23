Обманула украинцев на более чем 50 млн грн под предлогом "помощи" ВСУ: мошенницу экстрадировали из ОАЭ

Подозреваемая в организации масштабной мошеннической схемы по продаже дронов якобы для нужд Вооруженных Сил Украины экстрадирована из Объединенных Арабских Эмиратов в Украину. По данным следствия, в 2023 году она вместе с сообщниками обманула более 100 граждан и благотворителей на более чем 50 миллионов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как сообщают прокуроры, досудебным расследованием установлено, что в течение июня - октября 2023 года группа лиц создала мошенническую схему. Имея высокий спрос на дроны, они брали деньги с граждан и благотворителей и обещали поставить средства аэроразведки для ВСУ.

В феврале 2024 года троим фигурантам прокуроры сообщили о подозрении. По ходатайству стороны обвинения, один из них взят под стражу, еще одному суд назначил круглосуточный домашний арест, а организатор схемы объявлена в международный розыск - сообщили в Офисе генпрокурора.

Там добавили, что в июне 2025 года на территории Объединенных Арабских Эмиратов она была задержана.

Сейчас она экстрадирована в Украину для привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления - сообщили прокуроры.

Также уже направлен обвинительный акт в отношении двух соучастников в суд. Материалы в отношении организатора выделены в отдельное производство.

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