Ошукала українців на понад 50 млн грн під приводом "допомоги" ЗСУ: шахрайку екстрадували з ОАЕ

Підозрювану в організації масштабної шахрайської схеми з продажу дронів нібито для потреб Збройних Сил України екстрадували з Об’єднаних Арабських Еміратів до України. За даними слідства, у 2023 році вона разом зі спільниками ошукала понад 100 громадян та благодійників на понад 50 мільйонів гривень. Про це пише УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Як повідомляють прокурори, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж червня - жовтня 2023 року група осіб створила шахрайську схему. Маючи високий попит на дрони, вони брали гроші з громадян та благодійників і обіцяли поставити засоби аеророзвідки для ЗСУ.

У лютому 2024 року трьом фігурантам прокурори повідомили про підозру. За клопотанням сторони обвинувачення, один із них узятий під варту, ще одному суд призначив цілодобовий домашній арешт, а організаторку схеми - оголошено у міжнародний розшук - повідомили в Офісі генпрокурора.

Там додали, що у червні 2025 року на території Об’єднаних Арабських Еміратів її було затримано.

Наразі її екстрадовано до України для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєні злочини - повідомили прокурори.

Також вже скеровано обвинувальний акт щодо двох співучасників до суду. Матеріали щодо організаторки виділено в окреме провадження.

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