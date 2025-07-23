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Ошукала українців на понад 50 млн грн під приводом "допомоги" ЗСУ: шахрайку екстрадували з ОАЕ

Київ • УНН

 • 3880 перегляди

Підозрювана разом зі спільниками ошукала понад 100 громадян на понад 50 мільйонів гривень.

Ошукала українців на понад 50 млн грн під приводом "допомоги" ЗСУ: шахрайку екстрадували з ОАЕ

Підозрювану в організації масштабної шахрайської схеми з продажу дронів нібито для потреб Збройних Сил України екстрадували з Об’єднаних Арабських Еміратів до України. За даними слідства, у 2023 році вона разом зі спільниками ошукала понад 100 громадян та благодійників на понад 50 мільйонів гривень. Про це пише УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як повідомляють прокурори, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж червня - жовтня 2023 року група осіб створила шахрайську схему. Маючи високий попит на дрони, вони брали гроші з громадян та благодійників і обіцяли поставити засоби аеророзвідки для ЗСУ.

У лютому 2024 року трьом фігурантам прокурори повідомили про підозру. За клопотанням сторони обвинувачення, один із них узятий під варту, ще одному суд призначив цілодобовий домашній арешт, а організаторку схеми - оголошено у міжнародний розшук

- повідомили в Офісі генпрокурора.

Там додали, що у червні 2025 року на території Об’єднаних Арабських Еміратів її було затримано.

Наразі її екстрадовано до України для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєні злочини

- повідомили прокурори.

Також вже скеровано обвинувальний акт щодо двох співучасників до суду. Матеріали щодо організаторки виділено в окреме провадження.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НПНовини Світу
Генеральний прокурор (Україна)
Збройні сили України
Об'єднані Арабські Емірати
Україна
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