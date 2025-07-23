Знімали провокативні відео у поліцейській формі: у Києві оштрафували блогерів

У Києві правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності блогерів, які заради розваги знімали відео в поліцейській формі. У кадрі вони імітували перевірки документів та затримання, створюючи хибне уявлення про діяльність поліції та дискредитуючи її роботу. Про це повідомило Головне управління Національної поліції України у місті Києві, передає УНН.

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За словами поліції, фігуранти - мешканці столиці, які не мають жодного стосунку до правоохоронних органів. Усі дії були спрямовані виключно на здобуття популярності в соцмережах.

Встановлено, що учасники відеоконтенту – мешканці столиці, які не мають жодного відношення до служби в поліції. Так звані "актори" видавали себе за правоохоронців задля створення розважального контенту та хайпу в соцмережах - зазначили у поліції.

Стосовно трьох осіб складено адміністративні протоколи за ст. 184-3 КУпАП - незаконне використання ознак належності до Національної поліції. Санкція статті передбачає штраф до 34 тисяч гривень. Ще двоє киян нестимуть відповідальність за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), адже також брали участь у створенні контенту.

Нагадаємо

У Києві правоохоронці притягнули до відповідальності "блогерів", які напідпитку у прямому ефірі хизувались наявністю незареєстрованої зброї. На них склали адмінпротоколи за хуліганство та появу в нетверезому стані.