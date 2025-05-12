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Київські блогери напідпитку хизувались зброєю в прямому ефірі: їх затримали

Київ • УНН

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У Києві затримали групу блогерів, які в стані алкогольного сп'яніння демонстрували зброю в прямому ефірі. На них складено адмінпротоколи за хуліганство та появу в нетверезому стані.

Київські блогери напідпитку хизувались зброєю в прямому ефірі: їх затримали

Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності "блогерів", які напідпитку у прямому ефірі хизувались наявністю незареєстрованої зброї. Про це повідомило Головне управління Національної поліції України в Києві, передає УНН.

Деталі

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео стріму, що поширювалося у телеграм-каналах. На кадрах група молодиків в приміщенні одного з київських кафе обговорювала наявність у одного з учасників незареєстрованої вогнепальної зброї. Це супроводжувалось схвальними коментарями.

Правоохоронці з’ясували, що молодики перебували у нетверезому вигляді, гучно себе поводили, вживали нецензурну лексику, що також транслювалося в ефірі. Їх згодом затримали неподалік Контрактової площі: ними виявились молоді люди віком від 16 до 27 років.

На п’ятьох учасників стріму дільничні офіцери поліції та ювенальні поліцейські склали адмінматеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ч. 1 ст. 178 (поява у громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За даними слідства, один з затриманих мав пневматичний пістолет та хизувався фото з ним. Також поліцейські у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю), провели обшук за місцем мешкання самого активного учасника. За результатами обшуку в оселі молодика нічого не виявлено.

Нагадаємо

У Києві судитимуть лідерів та учасників кримінальних банд. Вони організували розгалужену мережу, яка займалася тіньовими фінансами, підробкою документів, нелегальним переправленням людей за кордон та утриманням "общака". Зловмисникам загрожує до 12-ти років увʼязнення з конфіскацією майна.

Євген Устименко

Євген Устименко

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