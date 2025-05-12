Киевские блогеры под хмельком хвастались оружием в прямом эфире: их задержали

Столичные правоохранители привлекли к ответственности "блогеров", которые в нетрезвом виде в прямом эфире хвастались наличием незарегистрированного оружия. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве, передает УНН.

Детали

Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео стрима, которое распространялось в телеграм-каналах. На кадрах группа молодых людей в помещении одного из киевских кафе обсуждала наличие у одного из участников незарегистрированного огнестрельного оружия. Это сопровождалось одобрительными комментариями.

Правоохранители выяснили, что молодые люди находились в нетрезвом виде, громко себя вели, употребляли нецензурную лексику, что также транслировалось в эфире. Их впоследствии задержали неподалеку от Контрактовой площади: ими оказались молодые люди в возрасте от 16 до 27 лет.

На пятерых участников стрима участковые офицеры полиции и ювенальные полицейские составили админматериалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ч. 1 ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По данным следствия, у одного из задержанных был пневматический пистолет и хвастался фото с ним. Также полицейские в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием), провели обыск по месту жительства самого активного участника. По результатам обыска в доме молодого человека ничего не обнаружено.

Напомним

В Киеве будут судить лидеров и участников криминальных банд. Они организовали разветвленную сеть, которая занималась теневыми финансами, подделкой документов, нелегальной переправкой людей за границу и содержанием "общака". Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.