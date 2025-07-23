Снимали провокационные видео в полицейской форме: в Киеве оштрафовали блогеров
Киев • УНН
В Киеве блогеров привлекли к административной ответственности за съемки видео в полицейской форме, где они имитировали проверки и задержания. Трое человек получили протоколы за незаконное использование признаков полиции, еще двое – за мелкое хулиганство.
В Киеве правоохранители привлекли к административной ответственности блогеров, которые ради развлечения снимали видео в полицейской форме. В кадре они имитировали проверки документов и задержания, создавая ложное представление о деятельности полиции и дискредитируя ее работу. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в городе Киеве, передает УНН.
Детали
По словам полиции, фигуранты - жители столицы, не имеющие никакого отношения к правоохранительным органам. Все действия были направлены исключительно на получение популярности в соцсетях.
Установлено, что участники видеоконтента – жители столицы, не имеющие никакого отношения к службе в полиции. Так называемые "актеры" выдавали себя за правоохранителей для создания развлекательного контента и хайпа в соцсетях
В отношении трех человек составлены административные протоколы по ст. 184-3 КУоАП - незаконное использование признаков принадлежности к Национальной полиции. Санкция статьи предусматривает штраф до 34 тысяч гривен. Еще двое киевлян будут нести ответственность по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), так как также участвовали в создании контента.
Напомним
В Киеве правоохранители привлекли к ответственности "блогеров", которые в нетрезвом состоянии в прямом эфире хвастались наличием незарегистрированного оружия. На них составили админпротоколы за хулиганство и появление в нетрезвом состоянии.