Снимали провокационные видео в полицейской форме: в Киеве оштрафовали блогеров

В Киеве правоохранители привлекли к административной ответственности блогеров, которые ради развлечения снимали видео в полицейской форме. В кадре они имитировали проверки документов и задержания, создавая ложное представление о деятельности полиции и дискредитируя ее работу. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в городе Киеве, передает УНН.

Детали

По словам полиции, фигуранты - жители столицы, не имеющие никакого отношения к правоохранительным органам. Все действия были направлены исключительно на получение популярности в соцсетях.

Установлено, что участники видеоконтента – жители столицы, не имеющие никакого отношения к службе в полиции. Так называемые "актеры" выдавали себя за правоохранителей для создания развлекательного контента и хайпа в соцсетях - отметили в полиции.

В отношении трех человек составлены административные протоколы по ст. 184-3 КУоАП - незаконное использование признаков принадлежности к Национальной полиции. Санкция статьи предусматривает штраф до 34 тысяч гривен. Еще двое киевлян будут нести ответственность по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), так как также участвовали в создании контента.

Напомним

В Киеве правоохранители привлекли к ответственности "блогеров", которые в нетрезвом состоянии в прямом эфире хвастались наличием незарегистрированного оружия. На них составили админпротоколы за хулиганство и появление в нетрезвом состоянии.