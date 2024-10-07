Обломок ракеты упал в одном из районов Киева - мэр

В Соломенском районе Киева, по предварительной информации, упал обломок ракеты, сообщил мэр города Виталий Кличко в понедельник в Telegram, пишет УНН.

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«По предварительной информации, обломок ракеты упал в Соломенском районе города. Все службы направляются на место», - сообщил Кличко.

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