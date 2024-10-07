Уламок ракети впав в одному з районів Києва - мер
Київ • УНН
За попередньою інформацією, у Солом'янському районі Києва впав уламок ракети. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що всі служби прямують на місце події.
У Солом'янському районі Києва, за попередньою інформацією, впав уламок ракети, повідомив мер міста Віталій Кличко у понеділок у Telegram, пише УНН.
Деталі
"За попередньою інформацією, уламок ракети впав у Соломʼянському районі міста. Всі служби прямують на місце", - повідомив Кличко.
У Києві працювала ППО на тлі ворожих пусків ракет "Кинджал" - КМВА07.10.24, 08:40 • 15934 перегляди