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Уламок ракети впав в одному з районів Києва - мер

Уламок ракети впав в одному з районів Києва - мер

Київ • УНН

 • 15990 перегляди

За попередньою інформацією, у Солом'янському районі Києва впав уламок ракети. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що всі служби прямують на місце події.

У Солом'янському районі Києва, за попередньою інформацією, впав уламок ракети, повідомив мер міста Віталій Кличко у понеділок у Telegram, пише УНН.

Деталі

"За попередньою інформацією, уламок ракети впав у Соломʼянському районі міста. Всі служби прямують на місце", - повідомив Кличко.

У Києві працювала ППО на тлі ворожих пусків ракет "Кинджал" - КМВА07.10.24, 08:40 • 15934 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
solomianskyi-raionСолом'янський район
vitalii-klychkoВіталій Кличко
kyivКиїв

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