Облачная погода охватит большую часть территории Украины 8 декабря: где ждать дождей

В понедельник, 8 декабря, на большей части территории Украины ожидается облачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, существенных осадков не ожидается, лишь на юге страны, днем местами и в центральных областях возможен небольшой дождь. В западных областях утром местами туман.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 0-5° тепла; на Закарпатье и юге страны днем 4-9° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно, без осадков. Температура воздуха 2-4° тепла.

