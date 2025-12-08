Облачная погода охватит большую часть территории Украины 8 декабря: где ждать дождей
Киев • УНН
8 декабря в Украине ожидается облачная погода без существенных осадков, лишь на юге и в центре возможен небольшой дождь. Температура днем составит 0-5° тепла, на Закарпатье и юге до 4-9° тепла.
В понедельник, 8 декабря, на большей части территории Украины ожидается облачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, существенных осадков не ожидается, лишь на юге страны, днем местами и в центральных областях возможен небольшой дождь. В западных областях утром местами туман.
Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 0-5° тепла; на Закарпатье и юге страны днем 4-9°
В Киеве и области в понедельник будет облачно, без осадков. Температура воздуха 2-4° тепла.
