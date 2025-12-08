$42.180.00
7 декабря, 17:16 • 12738 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 21812 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 21621 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 26642 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 51606 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 62340 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 66756 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 58882 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 61275 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 57398 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
Облачная погода охватит большую часть территории Украины 8 декабря: где ждать дождей

Киев • УНН

 • 32 просмотра

8 декабря в Украине ожидается облачная погода без существенных осадков, лишь на юге и в центре возможен небольшой дождь. Температура днем составит 0-5° тепла, на Закарпатье и юге до 4-9° тепла.

Облачная погода охватит большую часть территории Украины 8 декабря: где ждать дождей

В понедельник, 8 декабря, на большей части территории Украины ожидается облачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, существенных осадков не ожидается, лишь на юге страны, днем местами и в центральных областях возможен небольшой дождь. В западных областях утром местами туман.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 0-5° тепла; на Закарпатье и юге страны днем 4-9°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно, без осадков. Температура воздуха 2-4° тепла.

Украина под влиянием антициклона: синоптик озвучила прогноз погоды с 3 по 10 декабря03.12.25, 12:24 • 4299 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина