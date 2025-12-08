$42.180.00
7 грудня, 17:16 • 12750 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 21836 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 21637 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 26658 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 51616 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 62345 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 66761 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 58883 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 61277 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 57399 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Хмарна погода охопить більшість території України 8 грудня: де чекати дощів

Київ • УНН

 • 34 перегляди

8 грудня в Україні очікується хмарна погода без істотних опадів, лише на півдні та в центрі можливий невеликий дощ. Температура вдень становитиме 0-5° тепла, на Закарпатті та півдні до 4-9° тепла.

Хмарна погода охопить більшість території України 8 грудня: де чекати дощів

У понеділок, 8 грудня, на більшості території України очікується хмарна погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, істотних опадів не очікується, лише на півдні країни, вдень місцями і в центральних областях можливий невеликий дощ. У західних областях вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; на Закарпатті та півдні країни вдень 4-9°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок буде хмарно, без опадів. Температура повітря 2-4° тепла.

Україна під впливом антициклону: синоптик озвучила прогноз погоди з 3 по 10 грудня03.12.25, 12:24 • 4299 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

