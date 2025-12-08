Хмарна погода охопить більшість території України 8 грудня: де чекати дощів
8 грудня в Україні очікується хмарна погода без істотних опадів, лише на півдні та в центрі можливий невеликий дощ. Температура вдень становитиме 0-5° тепла, на Закарпатті та півдні до 4-9° тепла.
У понеділок, 8 грудня, на більшості території України очікується хмарна погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, істотних опадів не очікується, лише на півдні країни, вдень місцями і в центральних областях можливий невеликий дощ. У західних областях вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; на Закарпатті та півдні країни вдень 4-9°
У Києві та області у понеділок буде хмарно, без опадів. Температура повітря 2-4° тепла.
