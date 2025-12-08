Хмарна погода охопить більшість території України 8 грудня: де чекати дощів

У понеділок, 8 грудня, на більшості території України очікується хмарна погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, істотних опадів не очікується, лише на півдні країни, вдень місцями і в центральних областях можливий невеликий дощ. У західних областях вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; на Закарпатті та півдні країни вдень 4-9° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок буде хмарно, без опадів. Температура повітря 2-4° тепла.

Україна під впливом антициклону: синоптик озвучила прогноз погоди з 3 по 10 грудня