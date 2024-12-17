Обесточивание из-за непогоды в 16 областях, несмотря на отсутствие отключений следует экономить - Укрэнерго

Без света из-за непогоды остаются 397 населенных пунктов в 16 областях. Потребление электричества на фоне повышения температуры несколько снизилось, и, несмотря на отсутствие графиков отключений, остается необходимость экономить свет, в частности, следует не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 8:00 до 22:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Непогода

Вследствие сложных погодных условий (сильный дождь, мокрый снег, ветер) - по состоянию на утро были обесточены 397 населенных пунктов в 16 областях. Больше всего - в Хмельницкой области. Ремонтные бригады облэнерго работают над ликвидацией последствий непогоды. Оживлення обесточенных абонентов ожидается до конца суток.

Потребление

Потребление, по сравнению с предыдущим днем, несколько снизилось. Сегодня, 17 декабря, по состоянию на 6:00, его уровень был на 2% ниже, чем в это время предыдущего дня - в понедельник. Это объясняется повышением температуры воздуха в большинстве регионов Украины.

Вчера, 16 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован в дневные часы. Он был на 5,5% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 13 декабря. Это объясняется применением меньшего объема мер ограничения.

"Применение мер ограничения потребления сегодня не прогнозируется. Однако, напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после двенадцати массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности", - отметили в НЭК.

С 8:00 до 22:00 сегодня сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии. "Пожалуйста, не используйте в этот период несколько мощных электроприборов одновременно", - указали в компании.

По данным Минэнерго, за прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 42 107 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 20 903 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1151 МВт.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.09 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.