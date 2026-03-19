Обещают денежные компенсации от Укрэнерго - в сети активизировались мошенники

Мошенники стали более активно отправлять в социальных сетях сообщения о денежной компенсации от "Укрэнерго" - якобы за предыдущие длительные периоды вынужденных отключений. Эти выплаты могут быть разные: выплаты совместно с "Ощадбанком", ООН или Красным Крестом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрэнерго".

В национальной энергетической компании отметили: НЭК "Укрэнерго" - оператор системы передачи, который не поставляет электроэнергию бытовым потребителям, а соответственно - не может и выплачивать никаких компенсаций.

Целью данных фейковых сообщений является похищение персональных данных, в частности банковской информации.

Злоумышленники предоставляют ссылку на поддельный сайт, стилизованный под "Ощадбанк" или другое учреждение или организацию, и просят "для зачисления выплаты" ввести номер собственной банковской карты, срок ее действия и CVV-код. После того, как доверчивые граждане вводят свои данные, мошенники получают доступ к их счетам и списывают средства - говорится в сообщении.

Украинцев призвали быть осмотрительными и не позволять мошенникам обмануть себя.

Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите персональных данных после перехода по сторонним ссылкам. Если случайно ввели собственные банковские реквизиты - немедленно заблокируйте карту - говорится в сообщении.

