$43.900.0550.520.11
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2м/с
66%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд07:25 • 22746 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 24698 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 44090 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 39393 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 43583 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The Economist
Шахед-136

Обещают денежные компенсации от Укрэнерго - в сети активизировались мошенники

Киев • УНН

 • 1800 просмотра

Злоумышленники распространяют фейки о выплатах за отключение света для доступа к картам. Укрэнерго не начисляет компенсации и призывает не вводить данные.

Обещают денежные компенсации от Укрэнерго - в сети активизировались мошенники

Мошенники стали более активно отправлять в социальных сетях сообщения о денежной компенсации от "Укрэнерго" - якобы за предыдущие длительные периоды вынужденных отключений. Эти выплаты могут быть разные: выплаты совместно с "Ощадбанком", ООН или Красным Крестом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрэнерго".

Детали

В национальной энергетической компании отметили: НЭК "Укрэнерго" - оператор системы передачи, который не поставляет электроэнергию бытовым потребителям, а соответственно - не может и выплачивать никаких компенсаций.

Целью данных фейковых сообщений является похищение персональных данных, в частности банковской информации.

Злоумышленники предоставляют ссылку на поддельный сайт, стилизованный под "Ощадбанк" или другое учреждение или организацию, и просят "для зачисления выплаты" ввести номер собственной банковской карты, срок ее действия и CVV-код. После того, как доверчивые граждане вводят свои данные, мошенники получают доступ к их счетам и списывают средства

 - говорится в сообщении.

Украинцев призвали быть осмотрительными и не позволять мошенникам обмануть себя.

Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите персональных данных после перехода по сторонним ссылкам. Если случайно ввели собственные банковские реквизиты - немедленно заблокируйте карту

- говорится в сообщении.

Напомним

Правоохранительные органы Украины и Латвии разоблачили участников мошеннической схемы на 300 тыс. евро с обманом граждан ЕС с привлечением колл-центра и "дропов".

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Кибератака
Графики отключений электроэнергии
Банковская карта
Социальная сеть
Отключение света
Электроэнергия
Ощадбанк
Латвия
Укрэнерго
Организация Объединенных Наций
Украина