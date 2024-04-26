NYT: Украина может использовать ATACMS для поражения российских целей в Крыму

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  133080 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  150408 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  157167 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  141743 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  119869 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105263 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102746 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137642 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158069 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154506 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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19 апреля 2024, 15:15  •  564920 просмотра
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Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  479459 просмотра

NYT: Украина может использовать ATACMS для поражения российских целей в Крыму

Украина получила от США ракеты большой дальности ATACMS для усиления давления на российские силы в оккупированном Крыму и на востоке Украины.

Война •   •  2043 просмотра
NYT: Украина может использовать ATACMS для поражения российских целей в Крыму

В Брюсселе стартовали разъяснительные встречи Еврокомиссии и Украины по сельскому хозяйству

Украина и Европейская Комиссия начали разъяснительные встречи по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий в Брюсселе, целью которых является приведение законодательства Украины в соответствие с требованиями переговоров о вступлении в ЕС.

политика •   •  3021 просмотра
В Брюсселе стартовали разъяснительные встречи Еврокомиссии и Украины по сельскому хозяйству

США готовят крупнейший пакет в истории на общую сумму $6 млрд - Politico

США готовят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов, включая системы Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие против беспилотников и ракеты класса "воздух-воздух", хотя на доставку оборудования могут уйти годы.

Война •   •  3648 просмотра
США готовят крупнейший пакет в истории на общую сумму $6 млрд - Politico

Американские военные начали строительство пирса возле Газы - Пентагон

Американские военные начали строительство временного военно-морского пирса вблизи Газы, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи, включая более двух миллионов обедов ежедневно, в опустошенный палестинский анклав, находящийся на грани гуманитарной катастрофы.

Война •   •  3680 просмотра
Американские военные начали строительство пирса возле Газы - Пентагон

На фронте погибла журналистка и военная Алла Пушкарчук

Бывшая журналистка Алла Пушкарчук, которая вступила в ряды Вооруженных сил и стала минометчицей, погибла на фронте во время вторжения России в Украину.

Война •   •  11821 просмотра
На фронте погибла журналистка и военная Алла Пушкарчук

Картину Климта продали на аукционе в Вене за 30 миллионов евро

"Портрет фройляйн Лизер" Густава Климта, который считался утраченным в течение 100 лет, был продан за 30 миллионов евро неизвестному покупателю в Вене.

Культура •   •  12726 просмотра
Картину Климта продали на аукционе в Вене за 30 миллионов евро

Украина и Великобритания усиливают сотрудничество в спортивной сфере накануне Олимпиады

Украина и Великобритания усиливают сотрудничество в сфере спорта, обсуждают запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, а также оказывают поддержку украинским спортсменам накануне Олимпиады в Париже.

спорт •   •  10118 просмотра
Украина и Великобритания усиливают сотрудничество в спортивной сфере накануне Олимпиады

Сумщина: россияне обстреляли 12 громад в приграничье

В четверг российские оккупанты 47 раз обстреляли 12 громад в приграничной Сумской области, вызвав 188 взрывов.

Война •   •  11383 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли 12 громад в приграничье

Дания увеличит военную помощь Украине на €590 млн

Правительство Дании и партии парламента договорились увеличить в 2024 году военную поддержку Украины на 4,4 миллиарда датских крон (590 миллионов евро). Об этом сообщило Министерство обороны Дании.

Война •   •  12941 просмотра
Дания увеличит военную помощь Украине на €590 млн

Суд отменил 23-летний тюремный срок Харви Вайнштейну за изнасилование

Высший суд Нью-Йорка отменил 23-летний тюремный приговор Харви Вайнштейну за изнасилование из-за нарушения судебного процесса, что привело к новому судебному разбирательству.

Общество •   •  12619 просмотра
Суд отменил 23-летний тюремный срок Харви Вайнштейну за изнасилование