NYT: Украина может использовать ATACMS для поражения российских целей в Крыму

В Министерстве обороны США объяснили, для каких целей Украине были предоставлены дальнобойные ракеты ATACMS. Целью недавней поставки ATACMS, желаемой ракетной системы большой дальности, является усиление давления на российские силы в восточных частях оккупированной Украины. Об этом сообщили высокопоставленные представители Пентагона изданию The New York Times, передает УНН.

Детали

Как заявил представитель Пентагона на брифинге, цель новых систем большой дальности "оказать большее давление на Крым", сообщает издание.

По данным The New York Times, Украина получила версию ATACMS с дальностью ударов до 300 км. По словам представителей нацбезопасности США, значительная часть предоставленного вооружения в первую очередь должна быть направлена на укрепление обороноспособности Украины. Число переданных ракет представители Пентагона отказались назвать.

Должностные лица по вопросам национальной безопасности США заявили, что значительная часть поставок оружия, которые долго откладывались, должна была бы сначала сосредоточиться на укреплении обороны Украины. Новая система может проникать глубже в оккупированные Россией части Украины и нацеливаться на узлы снабжения российских войск на юго-востоке.

Цель новых систем большой дальности состоит в том, чтобы усилить давление на Крым, центр российских воздушных и сухопутных сил, "где сейчас Россия имеет относительно безопасное убежище", - сказал высокопоставленный чиновник обороны журналистам во время брифинга в Пентагоне.

Контекст

Представители Пентагона отказались назвать точное количество систем большой дальности, которые были отправлены в Украину.

"Одна из вещей, которую мы смогли увидеть, заключается в том, что когда Украина получает поставки, они могут быть эффективными", - сказал генерал Чарльз К. Браун младший, председатель Объединенного комитета начальников штабов.

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