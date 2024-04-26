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Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
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NYT: Украина может использовать ATACMS для поражения российских целей в Крыму
Украина получила от США ракеты большой дальности ATACMS для усиления давления на российские силы в оккупированном Крыму и на востоке Украины.
В Брюсселе стартовали разъяснительные встречи Еврокомиссии и Украины по сельскому хозяйству
Украина и Европейская Комиссия начали разъяснительные встречи по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий в Брюсселе, целью которых является приведение законодательства Украины в соответствие с требованиями переговоров о вступлении в ЕС.
США готовят крупнейший пакет в истории на общую сумму $6 млрд - Politico
США готовят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов, включая системы Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие против беспилотников и ракеты класса "воздух-воздух", хотя на доставку оборудования могут уйти годы.
Американские военные начали строительство пирса возле Газы - Пентагон
Американские военные начали строительство временного военно-морского пирса вблизи Газы, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи, включая более двух миллионов обедов ежедневно, в опустошенный палестинский анклав, находящийся на грани гуманитарной катастрофы.
На фронте погибла журналистка и военная Алла Пушкарчук
Бывшая журналистка Алла Пушкарчук, которая вступила в ряды Вооруженных сил и стала минометчицей, погибла на фронте во время вторжения России в Украину.
Картину Климта продали на аукционе в Вене за 30 миллионов евро
"Портрет фройляйн Лизер" Густава Климта, который считался утраченным в течение 100 лет, был продан за 30 миллионов евро неизвестному покупателю в Вене.
Украина и Великобритания усиливают сотрудничество в спортивной сфере накануне Олимпиады
Украина и Великобритания усиливают сотрудничество в сфере спорта, обсуждают запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, а также оказывают поддержку украинским спортсменам накануне Олимпиады в Париже.
Сумщина: россияне обстреляли 12 громад в приграничье
В четверг российские оккупанты 47 раз обстреляли 12 громад в приграничной Сумской области, вызвав 188 взрывов.
Дания увеличит военную помощь Украине на €590 млн
Правительство Дании и партии парламента договорились увеличить в 2024 году военную поддержку Украины на 4,4 миллиарда датских крон (590 миллионов евро). Об этом сообщило Министерство обороны Дании.
Суд отменил 23-летний тюремный срок Харви Вайнштейну за изнасилование
Высший суд Нью-Йорка отменил 23-летний тюремный приговор Харви Вайнштейну за изнасилование из-за нарушения судебного процесса, что привело к новому судебному разбирательству.