07:25
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 14966 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 30806 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 31344 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 28898 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 25689 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 47999 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 43312 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 21340 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 27899 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Nvidia готовит до восьми ноутбуков на базе Arm, бросая вызов Intel Inside - СМИ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Nvidia планирует выпустить до восьми ноутбуков на базе Arm, включая игровые модели, что станет конкурентом для Intel и AMD. Компания Lenovo уже указала на существование игрового ноутбука "Legion 7 15N1X11" с процессором Nvidia N1X.

Nvidia готовит до восьми ноутбуков на базе Arm, бросая вызов Intel Inside - СМИ

Nvidia собирается бросить вызов Intel Inside, выпустив до восьми ноутбуков на базе Arm, сообщает The Verge, пишет УНН.

Подробности

Intel и AMD годами делили рынок ноутбуков на базе Windows, но, похоже, игроков на базе x86 становится меньше. Теперь Arm-чипы используются не только в Apple MacBook и Chromebook на базе MediaTek. Наконец появились компетентные ноутбуки на базе Qualcomm Snapdragon под управлением Windows, и уже этой весной Nvidia наконец начнет выпускать потребительские ноутбуки на базе Windows с Arm-чипами.

У них будет не графический чип Nvidia рядом с процессором Intel, а система на кристалле Nvidia N1 — и, как стало известно из утечки информации от Lenovo, компания выпустила шесть ноутбуков на базе будущих процессоров N1 и N1X, включая 15-дюймовый игровой ноутбук, пишет издание.

Датамайнер Huang514613 опубликовал названия продуктов в X, среди которых также 14- и 16-дюймовые модели Ideapad Slim 5, два варианта 15-дюймового Yoga Pro 7 и трансформируемый ноутбук-трансформер Yoga 9.

"Не обязательно верить Хуангу на слово: на странице обновления программного обеспечения Legion Space по-прежнему указано существование игрового ноутбука "Legion 7 15N1X11", где "N1X" обозначает игровой процессор Nvidia", - пишет при этом издание.

Как пишет издание, есть общедоступный веб-портал, "где Lenovo разместила ссылки на защищенные паролем сайты Nvidia N1x Portal Prod и Nvidia N1x Portal Test".

Lenovo, как отмечается, возможно, и является крупнейшим в мире производителем ноутбуков, но это не единственная компания, которая готовит такие устройства. Dell также планировала выпустить игровой ноутбук Alienware до начала 2026 года, и, возможно, готовила и ноутбук Dell Premium (теперь XPS) с видеокартой Nvidia N1X.

