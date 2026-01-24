Nvidia готовит до восьми ноутбуков на базе Arm, бросая вызов Intel Inside - СМИ

Nvidia собирается бросить вызов Intel Inside, выпустив до восьми ноутбуков на базе Arm, сообщает The Verge, пишет УНН.

Intel и AMD годами делили рынок ноутбуков на базе Windows, но, похоже, игроков на базе x86 становится меньше. Теперь Arm-чипы используются не только в Apple MacBook и Chromebook на базе MediaTek. Наконец появились компетентные ноутбуки на базе Qualcomm Snapdragon под управлением Windows, и уже этой весной Nvidia наконец начнет выпускать потребительские ноутбуки на базе Windows с Arm-чипами.

У них будет не графический чип Nvidia рядом с процессором Intel, а система на кристалле Nvidia N1 — и, как стало известно из утечки информации от Lenovo, компания выпустила шесть ноутбуков на базе будущих процессоров N1 и N1X, включая 15-дюймовый игровой ноутбук, пишет издание.

Датамайнер Huang514613 опубликовал названия продуктов в X, среди которых также 14- и 16-дюймовые модели Ideapad Slim 5, два варианта 15-дюймового Yoga Pro 7 и трансформируемый ноутбук-трансформер Yoga 9.

"Не обязательно верить Хуангу на слово: на странице обновления программного обеспечения Legion Space по-прежнему указано существование игрового ноутбука "Legion 7 15N1X11", где "N1X" обозначает игровой процессор Nvidia", - пишет при этом издание.

Как пишет издание, есть общедоступный веб-портал, "где Lenovo разместила ссылки на защищенные паролем сайты Nvidia N1x Portal Prod и Nvidia N1x Portal Test".

Lenovo, как отмечается, возможно, и является крупнейшим в мире производителем ноутбуков, но это не единственная компания, которая готовит такие устройства. Dell также планировала выпустить игровой ноутбук Alienware до начала 2026 года, и, возможно, готовила и ноутбук Dell Premium (теперь XPS) с видеокартой Nvidia N1X.

