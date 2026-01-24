Nvidia готує до восьми ноутбуків на базі Arm, кидаючи виклик Intel Inside - ЗМІ

Nvidia збирається кинути виклик Intel Inside, випустивши до восьми ноутбуків на базі Arm, повідомляє The Verge, пише УНН.

Деталі

Intel і AMD роками ділили ринок ноутбуків на базі Windows, але, схоже, гравців на базі x86 меншає. Тепер Arm-чіпи використовуються не тільки в Apple MacBook та Chromebook на базі MediaTek. Нарешті з'явилися компетентні ноутбуки на базі Qualcomm Snapdragon під керуванням Windows, і вже цієї весни Nvidia нарешті почне випускати споживчі ноутбуки на базі Windows з Arm-чіпами.

У них буде не графічний чіп Nvidia поруч із процесором Intel, а система на кристалі Nvidia N1 - і, як стало відомо з витоку інформації від Lenovo, компанія випустила шість ноутбуків на базі майбутніх процесорів N1 і N1X, включаючи 15-дюймовий ігровий ноутбук, пише видання.

Датамайнер Huang514613 опублікував назви продуктів у X, серед яких також 14- та 16-дюймові моделі Ideapad Slim 5, два варіанти 15-дюймового Yoga Pro 7 та трансформований ноутбук-трансформер Yoga 9.

"Не обов'язково вірити Хуангу на слово: на сторінці оновлення програмного забезпечення Legion Space, як і раніше, вказано існування ігрового ноутбука "Legion 7 15N1X11", де "N1X" позначає ігровий процесор Nvidia", - пише при цьому видання.

Як пише видання, є загальнодоступний веб-портал, "де Lenovo розмістила посилання на захищені паролем сайти Nvidia N1x Portal Prod і Nvidia N1x Portal Test".

Lenovo, як зауважується, можливо, і є найбільшим у світі виробником ноутбуків, але це не єдина компанія, яка готує такі пристрої. Dell також планувала випустити ігровий ноутбук Alienware до початку 2026 року, і можливо готувала і ноутбук Dell Premium (тепер XPS) з відеокартою Nvidia N1X.

