Ексклюзив
10:00 • 742 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
07:25 • 6940 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 16197 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 31982 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 32432 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 29630 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 26037 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 49467 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 44994 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 21577 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Nvidia готує до восьми ноутбуків на базі Arm, кидаючи виклик Intel Inside - ЗМІ

Київ • УНН

 • 936 перегляди

Nvidia планує випустити до восьми ноутбуків на базі Arm, включаючи ігрові моделі, що стане конкурентом для Intel та AMD. Компанія Lenovo вже вказала на існування ігрового ноутбука "Legion 7 15N1X11" з процесором Nvidia N1X.

Nvidia готує до восьми ноутбуків на базі Arm, кидаючи виклик Intel Inside - ЗМІ

Nvidia збирається кинути виклик Intel Inside, випустивши до восьми ноутбуків на базі Arm, повідомляє The Verge, пише УНН.

Деталі

Intel і AMD роками ділили ринок ноутбуків на базі Windows, але, схоже, гравців на базі x86 меншає. Тепер Arm-чіпи використовуються не тільки в Apple MacBook та Chromebook на базі MediaTek. Нарешті з'явилися компетентні ноутбуки на базі Qualcomm Snapdragon під керуванням Windows, і вже цієї весни Nvidia нарешті почне випускати споживчі ноутбуки на базі Windows з Arm-чіпами.

У них буде не графічний чіп Nvidia поруч із процесором Intel, а система на кристалі Nvidia N1 - і, як стало відомо з витоку інформації від Lenovo, компанія випустила шість ноутбуків на базі майбутніх процесорів N1 і N1X, включаючи 15-дюймовий ігровий ноутбук, пише видання.

Датамайнер Huang514613 опублікував назви продуктів у X, серед яких також 14- та 16-дюймові моделі Ideapad Slim 5, два варіанти 15-дюймового Yoga Pro 7 та трансформований ноутбук-трансформер Yoga 9.

"Не обов'язково вірити Хуангу на слово: на сторінці оновлення програмного забезпечення Legion Space, як і раніше, вказано існування ігрового ноутбука "Legion 7 15N1X11", де "N1X" позначає ігровий процесор Nvidia", - пише при цьому видання.

Як пише видання, є загальнодоступний веб-портал, "де Lenovo розмістила посилання на захищені паролем сайти Nvidia N1x Portal Prod і Nvidia N1x Portal Test".

Lenovo, як зауважується, можливо, і є найбільшим у світі виробником ноутбуків, але це не єдина компанія, яка готує такі пристрої. Dell також планувала випустити ігровий ноутбук Alienware до початку 2026 року, і можливо готувала і ноутбук Dell Premium (тепер XPS) з відеокартою Nvidia N1X.

Nvidia достроково випускає обчислювальну платформу Vera Rubin для ШІ06.01.26, 11:21 • 2951 перегляд

Юлія Шрамко

Технології
Техніка
Тренд
Бренд
Intel
Apple