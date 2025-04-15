Нужно знать, как будет выглядеть прекращение огня: Рютте о проблеме с размещением миротворцев

Для размещения миротворцев в Украине членов-стран НАТО необходимо сначала понять, как будет выглядеть прекращение огня в Украине и мирное соглашение. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью в эфире телемарафона, передает УНН.

Проблема заключается в том, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, как будет выглядеть прекращение огня, и как будет выглядеть мирное соглашение. От этого в значительной степени будет зависеть тип гарантий безопасности. Я думаю, что мы все согласны с тем, что все, что случилось в 2014 году с "Минском", не было устойчивым, долговременным, и не было долговечным. Это вообще не было миром. Никто не хочет повторения этого, поэтому когда заключается соглашение с россиянами, мы должны убедиться, что оно будет долговременным