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Нужно знать, как будет выглядеть прекращение огня: Рютте о проблеме с размещением миротворцев

Киев • УНН

 • 6676 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для размещения миротворцев необходимо понимание будущего мирного соглашения с рф. Важно, чтобы соглашение было долгосрочным, в отличие от "Минска".

Нужно знать, как будет выглядеть прекращение огня: Рютте о проблеме с размещением миротворцев

Для размещения миротворцев в Украине членов-стран НАТО необходимо сначала понять, как будет выглядеть прекращение огня в Украине и мирное соглашение. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью в эфире телемарафона, передает УНН.

Проблема заключается в том, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, как будет выглядеть прекращение огня, и как будет выглядеть мирное соглашение. От этого в значительной степени будет зависеть тип гарантий безопасности. Я думаю, что мы все согласны с тем, что все, что случилось в 2014 году с "Минском", не было устойчивым, долговременным, и не было долговечным. Это вообще не было миром. Никто не хочет повторения этого, поэтому когда заключается соглашение с россиянами, мы должны убедиться, что оно будет долговременным 

- сказал Рютте.

Он подчеркнул, что необходимо будет проанализировать точный формат и содержание будущего соглашения, чтобы дать наилучшие гарантии безопасности.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским посетил Одессу, и подтвердил непоколебимую поддержку Украине со стороны Альянса.

Генсек НАТО вместе с Зеленским посетил Одессу и заверил в поддержке Украины15.04.25, 16:53 • 9194 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

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