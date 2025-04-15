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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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The Guardian

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Потрібно знати, як виглядатиме припинення вогню: Рютте про проблему з розміщенням миротворців

Київ • УНН

 • 6676 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що для розміщення миротворців потрібне розуміння майбутньої мирної угоди з рф. Важливо, щоб угода була довготривалою, на відміну від "Мінська".

Потрібно знати, як виглядатиме припинення вогню: Рютте про проблему з розміщенням миротворців

Для розміщення миротворців в Україні членів-країн НАТО необхідно спочатку зрозуміти, як виглядатиме припинення вогню в Україні та мирна угода. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв’ю в ефірі телемарафону, передає УНН.

Проблема полягає в тому, що для того, щоб відповісти на це питання, потрібно знати, як виглядатиме припинення вогню, і як виглядатиме мирна угода. Від цього значною мірою залежатиме тип гарантій безпеки. Я думаю, що ми всі погоджуємося з тим, що все, що трапилося в 2014 році з "Мінськом", не було стійким, довготривалим, і не було довговічним. Це взагалі не було миру. Ніхто не хоче повторення цього, тому коли укладається угода з росіянами, ми повинні переконатися, що вона буде довготривалою 

- сказав Рютте.

Він наголосив, що необхідно буде проаналізувати точний формат і зміст майбутньої угоди, щоб дати найкращі гарантії безпеки.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що разом із Президентом України Володимиром Зеленським відвідав Одесу, і підтвердив непохитну підтримку Україні з боку Альянсу.

Генсек НАТО разом із Зеленським відвідав Одесу та запевнив у підтримці України15.04.25, 16:53 • 9204 перегляди

Павло Башинський

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