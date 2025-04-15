Потрібно знати, як виглядатиме припинення вогню: Рютте про проблему з розміщенням миротворців

Для розміщення миротворців в Україні членів-країн НАТО необхідно спочатку зрозуміти, як виглядатиме припинення вогню в Україні та мирна угода. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв’ю в ефірі телемарафону, передає УНН.

Проблема полягає в тому, що для того, щоб відповісти на це питання, потрібно знати, як виглядатиме припинення вогню, і як виглядатиме мирна угода. Від цього значною мірою залежатиме тип гарантій безпеки. Я думаю, що ми всі погоджуємося з тим, що все, що трапилося в 2014 році з "Мінськом", не було стійким, довготривалим, і не було довговічним. Це взагалі не було миру. Ніхто не хоче повторення цього, тому коли укладається угода з росіянами, ми повинні переконатися, що вона буде довготривалою