Потрібно знати, як виглядатиме припинення вогню: Рютте про проблему з розміщенням миротворців
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що для розміщення миротворців потрібне розуміння майбутньої мирної угоди з рф. Важливо, щоб угода була довготривалою, на відміну від "Мінська".
Для розміщення миротворців в Україні членів-країн НАТО необхідно спочатку зрозуміти, як виглядатиме припинення вогню в Україні та мирна угода. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв’ю в ефірі телемарафону, передає УНН.
Проблема полягає в тому, що для того, щоб відповісти на це питання, потрібно знати, як виглядатиме припинення вогню, і як виглядатиме мирна угода. Від цього значною мірою залежатиме тип гарантій безпеки. Я думаю, що ми всі погоджуємося з тим, що все, що трапилося в 2014 році з "Мінськом", не було стійким, довготривалим, і не було довговічним. Це взагалі не було миру. Ніхто не хоче повторення цього, тому коли укладається угода з росіянами, ми повинні переконатися, що вона буде довготривалою
Він наголосив, що необхідно буде проаналізувати точний формат і зміст майбутньої угоди, щоб дати найкращі гарантії безпеки.
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що разом із Президентом України Володимиром Зеленським відвідав Одесу, і підтвердив непохитну підтримку Україні з боку Альянсу.
Генсек НАТО разом із Зеленським відвідав Одесу та запевнив у підтримці України15.04.25, 16:53 • 9204 перегляди