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Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы
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Нужно усилить давление на москву: Сибига встретился с главами МИД Германии, Польши и Франции

Киев • УНН

 • 1364 просмотра

Министр иностранных дел Украины встретился с коллегами из Германии, Польши и Франции для обсуждения мирных усилий и координации дальнейших шагов. Стороны отметили усиление давления на Москву.

Нужно усилить давление на москву: Сибига встретился с главами МИД Германии, Польши и Франции

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, находящийся в Турции, провел встречу с министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции, где подчеркнул необходимость усиления давления на москву с целью принуждения к миру. Об этом сообщило МИД Украины в четверг, передает УНН.

Детали

По его словам, день начат "со встречи с нашими близкими друзьями в формате "Веймар+": Жаном-Ноэлем Барро, Йоганном Вадефулем и Радославом Сикорским".

Я подтвердил приверженность Президента Украины Владимира Зеленского продвижению мирных усилий и проинформировал наших партнеров о последних событиях на поле боя и на дипломатическом фронте

- указал Сибига в X.

По его словам, стороны "скоординировали наши следующие шаги, продолжили сотрудничество с Соединенными Штатами и усилия, направленные на обеспечение долгосрочного мира и безопасности в Украине и во всей Европе".

Подчеркнул необходимость усиления давления на москву с целью принуждения к миру - и что это должно происходить бок о бок с укреплением Украины

- отметил Сибига.

При этом глава МИД Украины выразил благодарность Франции, Германии и Польше за их непоколебимую поддержку.

Сибига на заседании Совета Украина-НАТО призвал усилить давление на рф для принуждения ее к миру04.04.25, 13:14 • 6896 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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