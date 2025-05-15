Нужно усилить давление на москву: Сибига встретился с главами МИД Германии, Польши и Франции

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, находящийся в Турции, провел встречу с министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции, где подчеркнул необходимость усиления давления на москву с целью принуждения к миру. Об этом сообщило МИД Украины в четверг, передает УНН.

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По его словам, день начат "со встречи с нашими близкими друзьями в формате "Веймар+": Жаном-Ноэлем Барро, Йоганном Вадефулем и Радославом Сикорским".

Я подтвердил приверженность Президента Украины Владимира Зеленского продвижению мирных усилий и проинформировал наших партнеров о последних событиях на поле боя и на дипломатическом фронте - указал Сибига в X.

По его словам, стороны "скоординировали наши следующие шаги, продолжили сотрудничество с Соединенными Штатами и усилия, направленные на обеспечение долгосрочного мира и безопасности в Украине и во всей Европе".

Подчеркнул необходимость усиления давления на москву с целью принуждения к миру - и что это должно происходить бок о бок с укреплением Украины - отметил Сибига.

При этом глава МИД Украины выразил благодарность Франции, Германии и Польше за их непоколебимую поддержку.

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