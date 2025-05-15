Потрібно посилити тиск на москву: Сибіга зустрівся з головами МЗС Німеччини, Польщі та Франції
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України зустрівся з колегами з Німеччини, Польщі та Франції для обговорення мирних зусиль та координації подальших кроків. Сторони наголосили на посиленні тиску на Москву.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який перебуває у Туреччині, провів зустріч з міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції, де наголосив на необхідності посилення тиску на москву з метою примусу до миру. Про це повідомило МЗС України у четвер, передає УНН.
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З його слів, день розпочато "із зустрічі з нашими близькими друзями у форматі "Веймар+": Жаном-Ноелем Барро, Йоганном Вадефулем та Радославом Сікорським".
Я підтвердив відданість Президента України Володимира Зеленського просуванню мирних зусиль та поінформував наших партнерів про останні події на полі бою та на дипломатичному фронті
З його слів, сторони "скоординували наші наступні кроки, продовжили співпрацю зі Сполученими Штатами та зусилля, спрямовані на забезпечення довгострокового миру і безпеки в Україні та в усій Європі".
Наголосив на необхідності посилення тиску на москву з метою примусу до миру - і що це має відбуватися пліч-о-пліч зі зміцненням України
При цьому голова МЗС України вислови вдячність Франції, Німеччини та Польщі за їхню непохитну підтримку.
Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО закликав посилити тиск на рф для примусу її до миру04.04.25, 13:14 • 6896 переглядiв