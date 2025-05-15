Потрібно посилити тиск на москву: Сибіга зустрівся з головами МЗС Німеччини, Польщі та Франції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який перебуває у Туреччині, провів зустріч з міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції, де наголосив на необхідності посилення тиску на москву з метою примусу до миру. Про це повідомило МЗС України у четвер, передає УНН.

З його слів, день розпочато "із зустрічі з нашими близькими друзями у форматі "Веймар+": Жаном-Ноелем Барро, Йоганном Вадефулем та Радославом Сікорським".

Я підтвердив відданість Президента України Володимира Зеленського просуванню мирних зусиль та поінформував наших партнерів про останні події на полі бою та на дипломатичному фронті

З його слів, сторони "скоординували наші наступні кроки, продовжили співпрацю зі Сполученими Штатами та зусилля, спрямовані на забезпечення довгострокового миру і безпеки в Україні та в усій Європі".

Наголосив на необхідності посилення тиску на москву з метою примусу до миру - і що це має відбуватися пліч-о-пліч зі зміцненням України