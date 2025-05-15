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Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви
06:00 • 12786 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

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Потрібно посилити тиск на москву: Сибіга зустрівся з головами МЗС Німеччини, Польщі та Франції

Київ • УНН

 • 2178 перегляди

Міністр закордонних справ України зустрівся з колегами з Німеччини, Польщі та Франції для обговорення мирних зусиль та координації подальших кроків. Сторони наголосили на посиленні тиску на Москву.

Потрібно посилити тиск на москву: Сибіга зустрівся з головами МЗС Німеччини, Польщі та Франції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який перебуває у Туреччині, провів зустріч з міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції, де наголосив на необхідності посилення тиску на москву з метою примусу до миру. Про це повідомило МЗС України у четвер, передає УНН.

Деталі

З його слів, день розпочато "із зустрічі з нашими близькими друзями у форматі "Веймар+": Жаном-Ноелем Барро, Йоганном Вадефулем та Радославом Сікорським".

Я підтвердив відданість Президента України Володимира Зеленського просуванню мирних зусиль та поінформував наших партнерів про останні події на полі бою та на дипломатичному фронті

- вказав Сибіга у X.

З його слів, сторони "скоординували наші наступні кроки, продовжили співпрацю зі Сполученими Штатами та зусилля, спрямовані на забезпечення довгострокового миру і безпеки в Україні та в усій Європі".

Наголосив на необхідності посилення тиску на москву з метою примусу до миру - і що це має відбуватися пліч-о-пліч зі зміцненням України

- зазначив Сибіга.

При цьому голова МЗС України вислови вдячність Франції, Німеччини та Польщі за їхню непохитну підтримку.

Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО закликав посилити тиск на рф для примусу її до миру04.04.25, 13:14 • 6896 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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Андрій Сибіга
Радослав Сікорський
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