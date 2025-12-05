Нового главу ОП могут объявить сегодня - нардеп
Киев • УНН
Нового руководителя Офиса Президента после отставки Андрея Ермака неделю назад могут объявить сегодня, сообщил в пятницу народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.
Сегодня нового главу ОП объявят
Дополнение
Неделю назад, 28 ноября, Андрей Ермак был уволен с должности руководителя Офиса Президента указом Зеленского. Это произошло после того, как НАБУ и САП провели обыски Андрея Ермака.
Накануне, 4 декабря, Владимир Зеленский заявил, что "в ближайшее время" будет решение по новому руководителю Офиса Президента после встреч с кандидатами на должность. На встрече, по его словам, обсудили "форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которое необходимо для интересов Украины".