4 декабря, 20:25 • 13472 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 23988 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 21840 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 37451 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 28156 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 42580 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 23010 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22446 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 22634 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 32248 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Нового главу ОП могут объявить сегодня - нардеп

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что нового руководителя Офиса Президента могут объявить сегодня, после отставки Андрея Ермака неделю назад. Президент Зеленский ранее провел встречи с кандидатами на должность.

Нового главу ОП могут объявить сегодня - нардеп

Нового руководителя Офиса Президента после отставки Андрея Ермака неделю назад могут объявить сегодня, сообщил в пятницу народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Сегодня нового главу ОП объявят

- написал Железняк.

Дополнение

Неделю назад, 28 ноября, Андрей Ермак был уволен с должности руководителя Офиса Президента указом Зеленского. Это произошло после того, как НАБУ и САП провели обыски Андрея Ермака.

Накануне, 4 декабря, Владимир Зеленский заявил, что "в ближайшее время" будет решение по новому руководителю Офиса Президента после встреч с кандидатами на должность. На встрече, по его словам, обсудили "форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которое необходимо для интересов Украины".

Юлия Шрамко

Политика
Обыск
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Украина