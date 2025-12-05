Нового голову ОП можуть оголосити сьогодні - нардеп

Нового керівника Офісу Президента після відставки Андрія Єрмака тиждень тому можуть оголосити сьогодні, повідомив у п'ятницю народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Сьогодні нового голову ОП оголосять - написав Железняк.

Доповнення

Тиждень тому, 28 листопада, Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу Президента указом Зеленського. Це сталося після того, як НАБУ та САП провели обшуки Андрія Єрмака.

Напередодні, 4 грудня, Володимир Зеленський заявив, що "найближчим часом" буде рішення щодо нового керівника Офісу Президента після зустрічей з кандидатами на посаду. На зустрічі, з його слів, обговорили "формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України".