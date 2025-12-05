$42.200.13
4 грудня, 20:25 • 13559 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 24172 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 21960 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 37628 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 28238 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 42676 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 23045 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22468 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22654 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 32304 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Нового голову ОП можуть оголосити сьогодні - нардеп

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що нового керівника Офісу Президента можуть оголосити сьогодні, після відставки Андрія Єрмака тиждень тому. Президент Зеленський раніше провів зустрічі з кандидатами на посаду.

Нового голову ОП можуть оголосити сьогодні - нардеп

Нового керівника Офісу Президента після відставки Андрія Єрмака тиждень тому можуть оголосити сьогодні, повідомив у п'ятницю народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Сьогодні нового голову ОП оголосять

- написав Железняк.

Доповнення

Тиждень тому, 28 листопада, Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу Президента указом Зеленського. Це сталося після того, як  НАБУ та САП провели обшуки Андрія Єрмака.

Напередодні, 4 грудня, Володимир Зеленський заявив, що "найближчим часом" буде рішення щодо нового керівника Офісу Президента після зустрічей з кандидатами на посаду. На зустрічі, з його слів, обговорили "формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України". 

Юлія Шрамко

Політика
Обшук
Національне антикорупційне бюро України
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Ярослав Железняк
Україна