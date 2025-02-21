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Новое регулирование фармрынка может лишить 200 тысяч украинцев доступа к соцпрограммам для пациентов - профессиональное бизнес-сообщество

Киев  •  УНН

 • 5885 просмотра

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Новое регулирование фармрынка может привести к прекращению социальных программ поддержки пациентов и росту цен на лекарства. Бизнес-сообщество призывает урегулировать маркетинговые соглашения по европейским практикам.

Бизнес-сообщество поддерживает урегулирование маркетинговых соглашений в соответствии с европейскими практиками, но предостерегает, что полный запрет маркетинга может привести к остановке социальных программ для 200 тысяч пациентов, рост цен на лекарства и потери контроля над ценообразованием, пишет УНН.

Бизнес-сообщество вместе с Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) обсудили изменения в регулировании деятельности фармацевтического сектора. Участие в совещании приняли представители ведущих профессиональных объединений и бизнеса: Американская торговая палата в Украине, Ассоциация производителей инновационных лекарств (APRaD), Ассоциация представителей международных фармацевтических производителей (AIPM Ukraine), Европейская Бизнес Ассоциация (European Business Association), Всеукраинский фармацевтический союз "ФАРМУКРАИНА", Европейская фармацевтическая ассоциация, Аптечная профессиональная ассоциация Украины, Всеукраинская фармацевтическая палата, а также фармацевтические производители KRKA, Pfizer, Servier, Фармацевтическая фирма "Дарница" и др.

По данным издания Аптеки.ua с одной стороны, представители бизнеса согласились, что существует необходимость урегулирования маркетинговых соглашений с учетом европейских практик. Однако они указали на риски, которые могут возникнуть в результате полного запрета маркетинга и использования механизмов обратной корректировки цен.

Речь идет в частности о прекращении социальных программ поддержки и программ лояльности для пациентов, которые реализуют производители совместно с аптеками и которые оформлены как маркетинговые активности. Сейчас к различным программам поддержки привлечено в общей сложности около 200 тысяч пациентов.

Как следствие, это приведет к ограничению доступности соответствующих лекарственных средств. 

Также существует риск повышения операционной наценки и стоимости лекарств для конечного потребителя. "Маркетинговые соглашения сдерживали наценку на уровне 14-15%, что является самым низким показателем за последние 10 лет", - отметили участники совещания.

Кроме того, риски возникают из-за лишения операторов рынка возможности эффективного управления ценообразованием (использование форм обратной корректировки цены) в случаях, например, повреждения упаковки, окончания срока годности или сезонных скидок. Сейчас это действенный механизм для снижения стоимости лекарств для пациентов.

По результатам обсуждения участники совещания договорились в кратчайшие сроки предоставить совместные предложения к изменениям в нормативно-правовые акты с целью предотвращения указанных рисков и сохранения стабильности работы операторов рынка,

- говорится в сообщении.

Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №11493 по регулированию фармацевтического рынка. В частности, одним из положений является установление предельной наценки на уровне 8% для дистрибьюторов и представительств иностранных фармкомпаний. По подсчетам экономического эксперта Сергея Лямца государственное регулирование цен на лекарства и ограничение наценок в 8% может привести к ежегодным потерям бюджета минимум в 8 млрд грн.

Европейская Бизнес Ассоциация ранее уже призвала Президента Украины ветировать принятый парламентом законопроект из-за беспокойства, что нововведения могут негативно повлиять на здоровье пациентов.

Добавим

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках, после вступления в силу закона, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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