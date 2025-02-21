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Нове регулювання фармринку може позбавити 200 тисяч українців доступу до соцпрограм для пацієнтів - професійна бізнес-спільнота

Нове регулювання фармринку може позбавити 200 тисяч українців доступу до соцпрограм для пацієнтів - професійна бізнес-спільнота

Київ • УНН

 • 31803 перегляди

Нове регулювання фармринку може призвести до припинення соціальних програм підтримки пацієнтів та зростання цін на ліки. Бізнес-спільнота закликає врегулювати маркетингові угоди за європейськими практиками.

Бізнес-спільнота підтримує врегулювання маркетингових угод відповідно до європейських практик, але застерігає, що повна заборона маркетингу може призвести до зупинки соціальних програм для 200 тисяч пацієнтів, зростання цін на ліки та втрати контролю над ціноутворенням, пише УНН.

Бізнес-спільнота разом з Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) обговорили зміни у регулюванні діяльності фармацевтичного сектору. Участь у нараді взяли представники провідних професійних об’єднань та бізнесу: Американська торговельна палата в Україні, Асоціація виробників інноваційних ліків (APRaD), Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників (AIPM Ukraine), Європейська Бізнес Асоціація (European Business Association), Всеукраїнська фармацевтична спілка "ФАРМУКРАЇНА", Європейська фармацевтична асоціація, Аптечна професійна асоціація України, Всеукраїнська фармацевтична палата, а також фармацевтичні виробники KRKA, Pfizer, Servier, Фармацевтична фірма "Дарниця" та ін.

За даними видання Аптеки.ua з одного боку, представники бізнесу погодились, що існує необхідність врегулювання маркетингових угод з урахуванням європейських практик. Однак вони вказали на ризики, які можуть виникнути внаслідок повної заборони маркетингу та використання механізмів зворотного коригування цін.

Йдеться зокрема про припинення соціальних програм підтримки та програм лояльності для пацієнтів, які реалізують виробники спільно з аптеками та які оформлені як маркетингові активності. Наразі до різних програм підтримки залучено в цілому близько 200 тисяч пацієнтів.

Як наслідок, це призведе до обмеження доступності відповідних лікарських засобів. 

Також існує ризик підвищення операційної націнки та вартості ліків для кінцевого споживача. "Маркетингові угоди стримували націнку на рівні 14–15%, що є найнижчим показником за останні 10 років", - зазначили учасники наради.

Окрім того, ризики виникають через позбавлення операторів ринку можливості ефективного управління ціноутворенням (використання форм зворотного коригування ціни) у випадках, наприклад, пошкодження упаковки, закінчення терміну придатності або сезонних знижок. Наразі це дієвий механізм для зниження вартості ліків для пацієнтів.

За результатами обговорення учасники наради домовилися в найкоротші терміни надати спільні пропозиції до змін у нормативно-правові акти з метою запобігання вказаним ризикам та збереження стабільності роботи операторів ринку,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. Зокрема, одним із положень є встановлення граничної націнки на рівні 8% для дистриб’юторів та представництв іноземних фармкомпаній. За підрахунками економічного експерта Сергія Лямця державне регулювання цін на ліки та обмеження націнок у 8% може призвести до щорічних втрат бюджету мінімум у 8 млрд грн.

Європейська Бізнес Асоціація раніше вже закликала Президента України ветувати ухвалений парламентом законопроєкт через занепокоєння, що нововведення можуть негативно вплинути на здоров'я пацієнтів.

Додамо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключив можливого скорочення асортименту лікарських засобів в аптеках, після набрання чинності закону, що може позначитися на доступності ліків для українців. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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