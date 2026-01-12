новочеркасская ГРЭС в ростовской области подверглась атаке БПЛА 12 января: кадры
Киев • УНН
В ночь на 12 января дронами атакована новочеркасская ГРЭС в ростовской области рф. Этот объект, один из самых мощных на юге россии, ранее уже подвергался ударам.
В ночь на 12 января дронами была атакована новочеркасская ГРЭС в ростовской области рф. Данный объект ранее также подвергался ударам, сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
В сети появились кадры последствий атаки на ГРЭС.
Дополнительно
ГРЭС в новочеркасске является одной из самых мощных на юге россии. Как сообщали СМИ, по этому объекту уже была атака 9 января 2026 года.
Установленная электрическая мощность станции: ≈ 2 250 МВт (около 2,2 ГВт) Станция состоит из нескольких энергоблоков, основное топливо: уголь, резервное/дополнительное: природный газ.
Этот объект строился в советское время, в период с 1965 по 1972 годы. В 2016 году был достроен еще один энергоблок.
Напомним
В ночь на 12 января в оккупированном Крыму прогремели взрывы: основной удар пришелся на военный аэродром "Бельбек" под Севастополем.