Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

новочеркасская ГРЭС в ростовской области подверглась атаке БПЛА 12 января: кадры

Киев • УНН

 • 42 просмотра

В ночь на 12 января дронами атакована новочеркасская ГРЭС в ростовской области рф. Этот объект, один из самых мощных на юге россии, ранее уже подвергался ударам.

новочеркасская ГРЭС в ростовской области подверглась атаке БПЛА 12 января: кадры

В ночь на 12 января дронами была атакована новочеркасская ГРЭС в ростовской области рф. Данный объект ранее также подвергался ударам, сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

В сети появились кадры последствий атаки на ГРЭС.

Дополнительно

ГРЭС в новочеркасске является одной из самых мощных на юге россии. Как сообщали СМИ, по этому объекту уже была атака 9 января 2026 года.

Установленная электрическая мощность станции: ≈ 2 250 МВт (около 2,2 ГВт) Станция состоит из нескольких энергоблоков, основное топливо: уголь, резервное/дополнительное: природный газ.

Этот объект строился в советское время, в период с 1965 по 1972 годы. В 2016 году был достроен еще один энергоблок.

Напомним

В ночь на 12 января в оккупированном Крыму прогремели взрывы: основной удар пришелся на военный аэродром "Бельбек" под Севастополем.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Блэкаут
Электроэнергия
Крым
Севастополь