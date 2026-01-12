$43.080.09
новочеркаська ДРЕС у ростовській області зазнала атаки БПЛА 12 січня: кадри

Київ • УНН

 • 90 перегляди

У ніч на 12 січня дронами атаковано новочеркаську ДРЕС у ростовській області рф. Цей об'єкт, одна з найпотужніших на півдні Росії, раніше вже зазнавав ударів.

новочеркаська ДРЕС у ростовській області зазнала атаки БПЛА 12 січня: кадри

У ніч на 12 січня дронами була атакована новочеркаська ДРЕС у ростовській області рф. Даний об’єкт раніше також зазнавав ударів, повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

У мережі з’явились кадри наслідків атаки на ДРЕС.

Додатково

ДРЕС у новочеркаську є однією з найпотужніших на півдні росії. Як повідомляли ЗМІ, по цьому об’єкту вже була атака 9 січня 2026 року.

Встановлена електрична потужність станції: ≈ 2 250 МВт (близько 2,2 ГВт) Станція складається з декількох енергоблоків, основне паливо: вугілля, резервне/додаткове: природний газ.

Цей об’єкт будувався за радянських часів, в період з 1965 по 1972 роки. У 2016 році було добудовано ще один енергоблок.

Нагадаємо

У ніч на 12 січня в окупованому Криму пролунали вибухи: основний удар припав на військовий аеродром "Бельбек" під Севастополем.

Євген Устименко

