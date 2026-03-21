Новый образ и новый вайб - Klavdia Petrivna запремьерила SLAY
Киев • УНН
Певица представила лирик-видео в розовых оттенках с игривым настроением. Новая работа отличается от предыдущих драматических песен исполнительницы.
Украинская певица Klavdia Petrivna представила новую работу - лирик-видео на песню "SLAY", в которой отошла от привычной драматичности и сделала ставку на ироничное настроение, передает УНН со ссылкой на You-Tube знаменитости.
С уверенностью можно констатировать, что на этот раз исполнительница предлагает слушателям более легкий и игривый формат. В подписи к релизу она призвала поклонников присоединиться к интерактиву и "перекличке" тех, кто "SLAY" (выглядит потрясающе), намекая на новую эстетику и настроение композиции.
Визуально видео выполнено в яркой стилистике с розовыми оттенками, подчеркивающими ироничность и поп-звучание трека. Образ самой певицы - гламурный и несколько провокационный, что контрастирует с ее предыдущими, более драматичными работами. Сам по себе трек более чем узнаваем. Почерк Клавдии Петровны в контексте музыкальной гармонии сразу ощущается.
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31.01.26, 18:40 • 43168 просмотров
Песня "SLAY" уже собрала тысячи просмотров и реакций пользователей, которые активно присоединяются к обсуждению в комментариях.
Таким образом, Klavdia Petrivna продолжает экспериментировать со стилем и коммуникацией с аудиторией, добавляя в свое творчество больше самоиронии и легкости.
Загадочная певица Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо на сольном концерте в "Палаце Спорта".
Оксана Пекун вышла за рамки: певица кардинально изменила свой музыкальный стиль03.03.26, 00:30 • 50622 просмотра