Klavdia Petrivna вперше показала обличчя на сольному концерті
Київ • УНН
Загадкова співачка Klavdia Petrivna вперше зняла капелюх і показала своє обличчя публіці під час сольного концерту у київському "Палаці Спорту". Ця подія стала сенсацією вечора, адже артистка завжди приховувала свою зовнішність.
Загадкова співачка Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя на сольному концерті у "Палаці Спорту". Відео з’явилося у соціальних мережах, передає УНН.
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Під час свого сольного концерту у київському "Палаці Спорту" співачка Klavdia Petrivna нарешті розкрила свою таємницю — вперше зняла капелюх і показала своє обличчя публіці.
Ця подія стала справжньою сенсацією вечора, адже протягом усієї кар’єри артистка приховувала свою зовнішність, що стало її впізнаваною родзинкою.
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