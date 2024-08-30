Klavdia Petrivna впервые показала лицо на сольном концерте

Загадочная певица Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо на сольном концерте во «Дворце Спорта». Видео появилось в социальных сетях, передает УНН.

Детали

Во время своего сольного концерта в киевском «Дворце Спорта» певица Klavdia Petrivna наконец раскрыла свою тайну - впервые сняла шляпу и показала свое лицо публике.

Это событие стало настоящей сенсацией вечера, ведь на протяжении всей карьеры артистка скрывала свою внешность, что стало ее узнаваемой изюминкой.

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