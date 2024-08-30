Klavdia Petrivna впервые показала лицо на сольном концерте

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

  •  100167 просмотра
У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

  •  43184 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  109357 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  104218 просмотра
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

  •  99678 просмотра
публикации
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

  •  99678 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  104218 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  109357 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  116494 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  115201 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

  •  13686 просмотра
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

  •  102317 просмотра
Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

29 августа 2024, 12:06  •  93491 просмотра
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа 2024, 03:03  •  110636 просмотра
Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

28 августа 2024, 18:35  •  103192 просмотра
Актуальное
Klavdia Petrivna впервые показала лицо на сольном концерте

Klavdia Petrivna впервые показала лицо на сольном концерте

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 20:01  •  2300 просмотра

Read in English

Загадочная певица Klavdia Petrivna впервые сняла шляпу и показала свое лицо публике во время сольного концерта в киевском «Дворце Спорта». Это событие стало сенсацией вечера, ведь артистка всегда скрывала свою внешность.

Загадочная певица Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо на сольном концерте во «Дворце Спорта». Видео появилось в социальных сетях, передает УНН.

Детали

Во время своего сольного концерта в киевском «Дворце Спорта» певица Klavdia Petrivna наконец раскрыла свою тайну - впервые сняла шляпу и показала свое лицо публике.

Это событие стало настоящей сенсацией вечера, ведь на протяжении всей карьеры артистка скрывала свою внешность, что стало ее узнаваемой изюминкой.

Klavdia Petrivna, Антитіла та Джамала: стало відомо переможців музичної премії YUNA 202424 мая 2024, 12:05 • 115560 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

КультураПроисшествия
Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024
  •  43902 просмотра

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины
  •  45123 просмотра

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины

Эксклюзив
Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни
  •  47663 просмотра

Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали
  •  42679 просмотра

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
  •  64641 просмотра

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
  •  94495 просмотра

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Эксклюзив
Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий
  •  88922 просмотра

Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий

Эксклюзив
Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"
  •  73906 просмотра

Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"

Эксклюзив
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
  •  116494 просмотра

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Эксклюзив
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  115201 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Популярные

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

  •  99678 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  104218 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  109357 просмотра
У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

  •  43184 просмотра
В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

  •  100167 просмотра

Публикации

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

  •  99678 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  104218 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  109357 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  116494 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  115201 просмотра

Война

Генштаб: 179 боевых столкновений за сутки, горячее всего на Покровском направлении

Генштаб: 179 боевых столкновений за сутки, горячее всего на Покровском направлении

  •  2994 просмотра
Россия осуществила 262 обстрела Сумщины за сутки, есть раненый

Россия осуществила 262 обстрела Сумщины за сутки, есть раненый

  •  9678 просмотра
Удар по Харькову: 7 погибших, 77 пострадавших, продолжаются спасательные работы

Удар по Харькову: 7 погибших, 77 пострадавших, продолжаются спасательные работы

  •  12646 просмотра
В результате обстрела Харькова погибла юная художница Ника Кожушко

В результате обстрела Харькова погибла юная художница Ника Кожушко

  •  12858 просмотра
Елена Зеленская посетила Черниговскую область и передала ноутбуки школьникам

Елена Зеленская посетила Черниговскую область и передала ноутбуки школьникам

  •  13841 просмотра

политика

Продвижение рф на Покровском направлении не связано с операцией ВСУ в Курской области - президент Чехии

Продвижение рф на Покровском направлении не связано с операцией ВСУ в Курской области - президент Чехии

  •  24374 просмотра
«Важная, конструктивная встреча": делегация Украины обсудила потребности ВСУ с главой Пентагона

«Важная, конструктивная встреча": делегация Украины обсудила потребности ВСУ с главой Пентагона

  •  25891 просмотра
Необходимо поставить точку российскому террору: Зеленский отметил важность уничтожения российской авиации

Необходимо поставить точку российскому террору: Зеленский отметил важность уничтожения российской авиации

  •  24614 просмотра
Зеленский об операции в курской области: "важный для нас результат там - это пополнение обменного фонда"

Зеленский об операции в курской области: "важный для нас результат там - это пополнение обменного фонда"

  •  24687 просмотра
«россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления": посол США отреагировала на авиаудар по Харькову

«россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления": посол США отреагировала на авиаудар по Харькову

  •  24241 просмотра

Война

Генштаб: 179 боевых столкновений за сутки, горячее всего на Покровском направлении

Генштаб: 179 боевых столкновений за сутки, горячее всего на Покровском направлении

  •  2994 просмотра
Россия осуществила 262 обстрела Сумщины за сутки, есть раненый

Россия осуществила 262 обстрела Сумщины за сутки, есть раненый

  •  9678 просмотра
Удар по Харькову: 7 погибших, 77 пострадавших, продолжаются спасательные работы

Удар по Харькову: 7 погибших, 77 пострадавших, продолжаются спасательные работы

  •  12646 просмотра
В результате обстрела Харькова погибла юная художница Ника Кожушко

В результате обстрела Харькова погибла юная художница Ника Кожушко

  •  12858 просмотра
Елена Зеленская посетила Черниговскую область и передала ноутбуки школьникам

Елена Зеленская посетила Черниговскую область и передала ноутбуки школьникам

  •  13841 просмотра

политика

Продвижение рф на Покровском направлении не связано с операцией ВСУ в Курской области - президент Чехии

Продвижение рф на Покровском направлении не связано с операцией ВСУ в Курской области - президент Чехии

  •  24374 просмотра
«Важная, конструктивная встреча": делегация Украины обсудила потребности ВСУ с главой Пентагона

«Важная, конструктивная встреча": делегация Украины обсудила потребности ВСУ с главой Пентагона

  •  25891 просмотра
Необходимо поставить точку российскому террору: Зеленский отметил важность уничтожения российской авиации

Необходимо поставить точку российскому террору: Зеленский отметил важность уничтожения российской авиации

  •  24614 просмотра
Зеленский об операции в курской области: "важный для нас результат там - это пополнение обменного фонда"

Зеленский об операции в курской области: "важный для нас результат там - это пополнение обменного фонда"

  •  24687 просмотра
«россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления": посол США отреагировала на авиаудар по Харькову

«россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления": посол США отреагировала на авиаудар по Харькову

  •  24241 просмотра

Новости Бизнеса

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

  •  23394 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

  •  31892 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  61896 просмотра

Экономика

Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

  •  19636 просмотра
В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

  •  14494 просмотра
Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

  •  14594 просмотра
Киевщина усиливает энергоустойчивость громад: в четырех районах планируют установить 14 когенерационных установок

Киевщина усиливает энергоустойчивость громад: в четырех районах планируют установить 14 когенерационных установок

  •  14275 просмотра
Украина в текущем маркетинговом году экспортировала на 60% больше зерна, чем в прошлом году

Украина в текущем маркетинговом году экспортировала на 60% больше зерна, чем в прошлом году

  •  21245 просмотра

Киев

Миллионные убытки на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчику сообщили о подозрении

Миллионные убытки на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчику сообщили о подозрении

  •  19483 просмотра
На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

  •  19352 просмотра
В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

  •  23508 просмотра
В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

  •  29916 просмотра
Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня

Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня

  •  29973 просмотра