Klavdia Petrivna впервые показала лицо на сольном концерте
Киев • УНН
Загадочная певица Klavdia Petrivna впервые сняла шляпу и показала свое лицо публике во время сольного концерта в киевском «Дворце Спорта». Это событие стало сенсацией вечера, ведь артистка всегда скрывала свою внешность.
Загадочная певица Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо на сольном концерте во «Дворце Спорта». Видео появилось в социальных сетях, передает УНН.
Детали
Во время своего сольного концерта в киевском «Дворце Спорта» певица Klavdia Petrivna наконец раскрыла свою тайну - впервые сняла шляпу и показала свое лицо публике.
Это событие стало настоящей сенсацией вечера, ведь на протяжении всей карьеры артистка скрывала свою внешность, что стало ее узнаваемой изюминкой.
Klavdia Petrivna, Антитіла та Джамала: стало відомо переможців музичної премії YUNA 202424 мая 2024, 12:05 • 115560 просмотров