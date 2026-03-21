Новий образ і новий вайб - Klavdia Petrivna запрем’єрила SLAY
Київ • УНН
Співачка представила лірик-відео у рожевих відтінках з грайливим настроєм. Нова робота відрізняється від попередніх драматичних пісень виконавиці.
Українська співачка Klavdia Petrivna презентувала нову роботу - лірик-відео на пісню "SLAY", у якій відійшла від звичної драматичності та зробила ставку на іронічний настрій, передає УНН з посиланням на You-Tube знаменитості.
З упевненістю можна констатувати, що цього разу виконавиця пропонує слухачам легший і більш грайливий формат. У підписі до релізу вона закликала шанувальників долучитися до інтерактиву та "переклички" тих, хто "SLAY" (має приголомшливий вигляд), натякаючи на нову естетику та настрій композиції.
Візуально відео виконане у яскравій стилістиці з рожевими відтінками, що підкреслюють іронічність та поп-звучання треку. Образ самої співачки - гламурний і дещо провокативний, що контрастує з її попередніми, більш драматичними роботами. Сам по собі трек більш ніж впізнаваний. Почерк Клавдії Петрівни в контексті музичної гармонії одразу відчувається.
Пісня "SLAY" уже зібрала тисячі переглядів та реакцій користувачів, які активно долучаються до обговорення в коментарях.
Таким чином, Klavdia Petrivna продовжує експериментувати зі стилем і комунікацією з аудиторією, додаючи до своєї творчості більше самоіронії та легкості.
Загадкова співачка Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя на сольному концерті у "Палаці Спорту".
