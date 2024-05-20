Новый чип M4 сразу получат не все устройства Apple: что известно

Mac Studio и Mac Pro не будут обновлены до чипа Apple M4 до середины 2025 года. Это означает, что в этом году обе машины по-прежнему будут работать на поколении чипов Apple M2, в отличие от всех других устройств Mac, кроме MacBook Air, со ссылкой на сообщение инсайдера и обозревателя Bloomberg Марка Гурмана сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

Однако в течение 2024 года все ноутбуки Apple (кроме MacBook Air) перейдут на чип M4, который компания только что предоставила iPad Pro, указал Гурман.

Отмечается, что такой цикл обновления чипа означает, что iPad Pro сейчас является лидером по производительности одноядерных устройств в линейке Apple - и так будет еще около года по сравнению с Mac Studio и Mac Pro.

При этом отмечается, что современные машины Mac Studio и Mac Pro - это все-таки невероятные компьютеры, которые содержат больше оперативной памяти, имеют больше портов и не тормозят так быстро, как iPad Pro.

Apple планирует выпустить более тонкий iPhone